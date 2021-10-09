 В Техасе вновь временно вступил с силу закон о запрете абортов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.10.2021

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Мир

В Техасе вновь временно вступил с силу закон о запрете абортов

Апелляционный суд в Техасе удовлетворил иск правительства штата против судебного запрета закона об абортах. Теперь ожидается, что администрация США обратится в Верховный суд.

Протест против закона об абортах в Техасе

Протест против закона об абортах в Техасе

Апелляционный суд в Техасе временно приостановил судебное решение, запрещающее выполнение закона об абортах в данном штате. Вечером в пятницу, 8 октября, суд удовлетворил апелляцию техасского правительства, тем самым запрещающий аборты закон вновь временно вступил в силу. "Сегодня вечером отличные новости", - написал в Twitter генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон.

Тем самым конфликт вокруг закона о запрете абортов в Техасе продолжается. Теперь ожидается, что Белый дом оспорит решение апелляционного суда в Верховном суде США.

Двумя днями ранее Федеральный окружной суд в Остине удовлетворил иск министерства юстиции США против штата Техас, приостановив действие радикального закона, который в большинстве случаев запрещает аборты после шести недель беременности. В суде отметили, что не намерены "ни на один лишний день допускать столь оскорбительную кражу такого важного права".

Техасский закон о запрете абортов

Практически полный запрет на аборты вступил в силу во втором по численности населения американском штате вступил в силу 1 сентября. Закон запрещает прерывать беременность после шестой недели, то есть с момента, когда у плода обнаруживают сердцебиение. Это распространяется и на те ситуации, когда беременность возникает в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, он позволяет всем желающим подавать в суд на любого человека, который, предположительно, помог женщине сделать аборт, требуя выплаты от него минимальной компенсации не менее 10 тысяч долларов.

По данным правозащитных организаций, 85-90 процентов женщин делают аборты после шестой недели, так как ранее большинство из них еще не знает о своей беременности. Президент США Джо Байден назвал закон "нелепым", "грубо нарушающим конституционное право", а также общефедеральную практику, сложившуюся уже на протяжении почти что полувека. Закон об абортах в Техасе вызвал волну протестовв США.

По решению Верховного суда от 1973 года, аборты в США легализованы и правительству запрещается ограничивать право на них вплоть до независимой жизнеспособности плода. Отдельные штаты не могут полностью запрещать аборты, но могут вводить ограничения. Тема абортов является одной из наиболее спорных в американской политике. Республиканцы выступают за их запрет, демократы поддерживают их легальность.

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    Автор: Ксения Сафронова


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