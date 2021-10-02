 В США проходят женские марши в защиту права на аборт | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.10.2021

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Мир

В США проходят женские марши в защиту права на аборт

В 660 городах США почти 200 правозащитных организаций проводят акции против спорного закона в Техасе, практически полностью запрещающего аборты.

Участницы женского марша в Вашингтоне

Женский марш в Вашингтоне

В США проходят массовые акции активисток за права женщин, протестующих против почти полного запрета абортов в Техасе. Организатором женских протестных маршей в 660 городах во всех американских штатах в субботу, 2 октября, выступает альянс, в который входят почти 200 правозащитных организаций.

Самое крупное протестное мероприятие проходит в Вашингтоне. В акции участвуют тысячи женщин, они держат плакаты с лозунгами, в частности, "Мое тело, мое решение, мое право", "Аборт - это личный выбор, а не правовые дебаты", "Аборт - право женщин". На некоторых надеты футболки с цифрой "1973" - годом легализации абортов в Соединенных Штатах. Участницы прошли маршем через американскую столицу к зданию Верховного суда США, который, как ожидается, в ближайшие дни может принять решение относительно техасского закона.

Ожидается участие до 250 тысяч человек

"Все вместе мы боремся за страну, в которой аборты не только легальны, но и доступны, в том числе по цене, и непорицаемы", - заявили организаторы протестных акций перед их началом. По их данным, в маршах могут принять участие до 250 тысяч человек.

Женские марши в США проходят с 2017 года, за время президентства Джозефа Байдена они организованы впервые.

Спорный закон об абортах в Техасе

Практически полный запрет на аборты вступил в силу во втором по численности населения американском штате 2 сентября. Закон запрещает проводить аборты после шестой недели беременности, то есть с момента, когда у плода обнаруживают сердцебиение. Это распространяется и на те ситуации, когда беременность возникает в результате изнасилования или инцеста.

Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на любого человека, который, предположительно, помог женщине прервать беременность, требуя выплаты от него минимальной компенсации не менее 10 тысяч долларов. По данным правозащитных организаций, 85-90 процентов женщин делают аборты после шестой недели, так как ранее большинство из них еще не знает о своей беременности.

Президент США Джо Байден назвал закон "нелепым", "грубо нарушающим конституционное право", а также общефедеральную практику, сложившуюся уже на протяжении почти что полувека. По решению Верховного суда от 1973 года, аборты в США легализованы и правительству запрещается ограничивать право на них вплоть до независимой жизнеспособности плода. Отдельные штаты не могут полностью запрещать аборты, но могут вводить ограничения. Тема абортов является одной из наиболее спорных в американской политике. Республиканцы выступают за их запрет, демократы поддерживают их легальность.

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    Автор: Ксения Сафронова


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