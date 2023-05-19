В Тбилиси сел первый за четыре года самолет из России

Самолет авиакомпании "Азимут" осуществил первый прямой рейс из России в Грузию с 2019 года. В аэропорту Тбилиси его встретили протестующие.

В аэропорту Тбилиси в пятницу, 19 мая, совершил посадку самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс из Москвы. Это первый прямой рейс из России в Грузию с 2019 года.

Перед посадкой лайнера полиция оцепила тбилисский аэропорт имени Шоты Руставели и закрыла зал ожидания.

Утром в центре Тбилиси собрались протестующие против возобновления авиасообщения с Россией и автоколонной двинулись в сторону аэропорта. К машинам они прикрепили флаги Евросоюза и Украины. В аэропорту сторонники грузинской оппозиции устроили акцию протеста. После приземления самолета из Москвы они попытались прорвать полицейский кордон. Полиция пресекла эти попытки.

Президент Грузии: Решения Путина - очередная провокация

Прямые рейсы из России в Грузию были запрещены Москвой с 2019 года. 10 мая 2023 года Владимир Путин отменил этот запрет. В этот же день был отменен визовый режим для граждан Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решения Путина "очередной российской провокацией". Она заявила, что возобновление прямых рейсов и отмена виз "неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию". "Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия выполнила в Тбилиси нежелательный рейс", - написала Зурабишвили в Twitter.

Между тем члены правительства Грузии приветствовали отмену Россией визового режима и возобновление прямого авиационного сообщения.

Помимо "Азимута", прямые рейсы между Россией и Грузией собираются выполнять авиакомпании Georgian Airways и Red Wings.

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