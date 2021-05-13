В сторону Израиля выпустили три ракеты из Сирии

Три ракеты были выпущены с территории Сирии в сторону Израиля - на фоне нынешней эскалации конфликта палестинцев и израильтян. Об этом сообщили в пятницу, 14 мая, в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Одна из них упала на сирийской территории, указали в ЦАХАЛ. Как отмечает агентство AFP, две другие - в ненаселенных районах на севере Израиля.

Нетаньяху: Мы нанесем серьезный удар по ХАМАС

Между тем в Армии обороны Израиля отметили, что в секторе Газа было разрушено "множество километров" тоннелей, используемых радикальным исламским движением ХАМАС.

"Я сказал, что мы нанесем серьезный удар по ХАМАС и другим террористическим организациям, и мы делаем это", - сказал в этой связи премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Майская экскалация

По данным министерства здравоохранения в Газе на середину дня 14 мая, с начала последней эскалации конфликта погибли уже 109 палестинцев, еще 621 - ранен. По сообщению израильской армии, в Израиле в результате палестинских обстрелов погибли восемь человек.

ХАМАС назвал свою операцию "Меч Иерусалима", а Израиль - "Защитник стен". По данным Израиля, ХАМАС с вечера 10 мая выпустил по Израилю уже 1800 ракет, 430 из них разорвались еще на территории сектора Газа. Военные оценили эффективности системы израильской ПВО "Железный купол" в 90 процентов.

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