Дамаск сообщил о ракетных ударах Израиля по Латакии

Неподалеку от сирийского портового города Латакия раздались взрывы. Причиной стали авиаудары Израиля, сообщает в среду, 5 мая, сирийское информагентство Sana.

По данным агентства, один из снарядов попал в склад пластиковых изделий. Один человек погиб, еще два получили ранения, передает Sana. Сообщается, что сирийские средства противовоздушной обороны в районе Латакии и другого порта Тартус сбили несколько израильских ракет. Израиль пока никак не прокомментировал этот инцидент.

Ранее, 22 апреля Израиль и Сирия обменялись ракетными ударами. По данным израильской стороны, тогда после сигнала тревоги с сирийской территории по Израилю была выпущена ракета класса "земля-воздух", которая упала в районе Негев на юге страны. В ответ израильская армия атаковала сирийские батареи. В Дамаске утверждали, что израильские ракеты были перехвачены. Этот инцидент стал самым серьезным военным столкновением между Сирией и Израилем за последние годы, отметило агентство AP.

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