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В Белграде прошли новые акции против фальсификаций выборов

Павел Мыльников
Опубликовано 24 декабря 2023 г.Обновлено 25 декабря 2023 г.

Правопопулистский блок президента Вучича победил на выборах в парламент Сербии. Наблюдатели говорят о нарушениях. Оппозиция проводит протесты.

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Участники протестов в Белграде с флагами Сербии
Протесты в Белграде (24 декабря 2023 года)Фото: Alexander Dzyuba/TASS/dpa/picture alliance

В столице Сербии вечером в воскресенье, 24 декабря, вновь прошли массовые протесты против предполагаемых фальсификаций на парламентских и местных выборах. На улицы Белграда вышли тысячи человек, отмечает агентство Reuters. Некоторые из демонстрантов скандировали "Вучич - вор", имея в виду президента страны Александара Вучича.

Сотни протестующих попытались проникнуть в здание городской администрации, некоторые принялись бить стекла. Полиция применила слезоточивый газ с целью помешать демонстрантам. По словам Вучича, многие полицейские пострадали, двое правоохранителей получили тяжелые травмы, 35 участников акций задержаны.

Победа правящего блока президента

Выборы в Сербии состоялись 17 декабря. Правящая правопопулистская Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Вучича получила 46,72 процента голосов на выборах в Народную скупщину (однопалатный парламент), следует из предварительных официальных результатов. Оппозиционная группа "Сербия против насилия" набрала 23,56 процента.

На следующий день международная миссия наблюдателей, включающая представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламента ЕС и Европейского совета, сообщила о ряде нарушений на избирательных участках, в частности о случаях насилия, покупки голосов и вброса в урны поддельных бюллетеней. Вучич отвергает обвинения в фальсификации.

Вечером 18 декабря тысячи сторонников сербской оппозиции провели в Белграде акцию протеста против предполагаемых фальсификаций. Вице-президент социал-демократической Партии свободы и справедливости Мариника Тепич объявила бессрочную голодовку до отмены результатов выборов в Белграде.

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