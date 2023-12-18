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В Белграде протестуют против фальсификаций на выборах

Виталий Кропман
18 декабря 2023 г.

Лидеры оппозиции Мирослав Алексич и Мариника Тепич заявили, что объявят бессрочную голодовку до отмены результатов выборов в Белграде. Международные наблюдатели сообщили о "нарушениях" на избирательных участках.

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Протесты оппозиции в Белграде
Фото: Darko Vojinovic/AP Photo/picture alliance

Несколько тысяч сторонников сербской оппозиции в понедельник, 18 декабря, приняли участие в акции протеста Белграде против предполагаемых фальсификаций на прошедших накануне парламентских и местных выборах. Участники митинга скандировали "Воры, воры!" и "Мы не позволим украсть наши голоса!", передает агентство dpa. Выступая перед зданием избирательной комиссии, лидер правоцентристской Народной партии Сербии Мирослав Алексич и вице-президент социал-демократической Партии свободы и справедливости Мариника Тепич заявили, что объявят бессрочную голодовку до отмены результатов выборов в Белграде.

Согласно прогнозам правящая правопопулистская Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Александара Вучича получила 127 из 250 мест в парламенте на воскресных выборах, что дает ей абсолютное большинство. Однако на местных выборах в Белграде, СПП хоть и победила с трудом, но у нее может не хватить партнеров для избрания следующего мэра в городской скупщине.

Международная миссия наблюдателей, состоящая из представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), парламента ЕС и Европейского совета, 18 декабря сообщила о ряде "нарушений" на избирательных участках, включая случаи насилия, покупки голосов и вброса в урны поддельных бюллетеней, указывает агентство AFP.

При этом, по данным оппозиции, десятки тысяч избирателей от правящей партии, которые не живут в Белграде, как утверждается, незаконно проголосовали на выборах в городскую скупщину. СМИ сообщали об автобусах, которые доставляли людей из входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской на белградскую арену, где они, как утверждается, принимали участие в выборах. Вучич и SNS отрицают эти обвинения.

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