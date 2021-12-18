 В США не исключают переброски дополнительных сил на восток | Новости из Германии о России | DW | 18.12.2021

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Россия

В США не исключают переброски дополнительных сил на восток

"Если кто-либо из наших союзников по НАТО попросит предоставить дополнительные силы или временные элементы, мы рассмотрим этот вопрос", - указал представитель Пентагона.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби (фото из архива)

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби

США не исключают переброски дополнительных военных сил на восток Европы. Об этом заявил на встрече с журналистами в пятницу, 17 декабря, официальный представитель американского министерства обороны Джон Кирби, отвечая на вопрос, планируется ли делать какие-то заявления о новых перемещениях войск НАТО где-либо в мире на фоне очевидного желания союзников укрепить восточные рубежи. "Как сказал советник (президента США. - Ред.) по национальной безопасности Джейк Салливан, в случае вторжения, еще одного вторжения (России в Украину. - Ред.) и если кто-либо из наших союзников по НАТО попросит предоставить дополнительные силы или временные элементы, мы рассмотрим этот вопрос, но в данный момент нет никаких запросов или передвижений войск, о которых я мог бы сегодня сказать", - пояснил Кирби.

Он подчеркнул, что США продолжают наблюдать за ситуацией в России и Украине, но добавил, что не намерен вдаваться в подробности сводок спецслужб. "Мы не увидели никаких существенных изменений в расположении российских войск на границе с Украиной. Они по-прежнему там в больших количествах", - отметил представитель Пентагона.

Требования РФ  о гарантиях безопасности

Ранее в тот же день представитель Белого дома Джен Псаки указала, что США обсуждают с европейскими партнерами пакет требований Москвы, касающихся гарантий безопасности России. "Хочу отметить, что не будет никаких переговоров о европейской безопасности без участия наших европейских союзников и партнеров", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Одновременно Псаки выразила уверенность в том, что с Москвой удастся договориться. "Нам на протяжении десятилетий удавалось вести переговоры с Россией по стратегическим вопросам, и я не вижу причин, по которым это будет невозможно впредь", - сказала она. 

Ранее МИД России обнародовал пакет требований по гарантиям безопасности для РФ. В числе прочего, он предполагает отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

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    Автор: Михаил Бушуев


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