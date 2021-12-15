 Канцлер ФРГ: РФ заплатит высокую цену за нарушение суверенитета Украины | Новости из Германии о Германии | DW | 15.12.2021

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Германия

Канцлер ФРГ: РФ заплатит высокую цену за нарушение суверенитета Украины

Олаф Шольц заявил, что Германия выступает за единый европейский курс в отношении Москвы. Глава Еврокомиссии в свою очередь пригрозила РФ "беспрецедентными мерами" в случае агрессии против Украины.  

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь предостерег Москву от нарушений территориальной целостности других стран на фоне сообщений об обострении ситуации на российско-украинской границе. "На тот случай, если не все еще поняли: за любое нарушение территориального суверенитета придется заплатить высокую цену", - подчеркнул Шольц, выступая в среду, 15 декабря, со своим первым правительственным заявлением в бундестаге.

По его словам, в этом вопросе Берлин будет выступать "единогласно" со своими трансатлантическими союзниками. "Как Европейский Союз - мы не позволим нас разобщить", - указал он. "Успех Европы - это наша самая важная национальная задача", - добавил Шольц.

Олаф Шольц заявил о едином европейском курсе в отношении Москвы

В то же время политик подтвердил сохраняющуюся готовность Германии к "конструктивному диалогу" с Москвой.

С учетом своей истории ФРГ должна "чаще предпринимать попытки достичь взаимопонимания, попытки выйти из спирали эскалации, как это было временно достигнуто в рамках "нормандского" процесса", подчеркнул Олаф Шольц. Однако не следует понимать этот подход как "новую германскую политику в отношении Восточной Европы".

В объединенной Европе германская политика в отношении Восточной Европы может быть только общеевропейской, уверен канцлер ФРГ. Данный принцип опирается на "принципы международного права и европейского миропорядка, которым Россия также обязалась следовать и которые она столь серьезно нарушила аннексией Крыма", - указал Шольц.

Глава Еврокомиссии пригрозила РФ беспрецедентными мерами

В этот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) пригрозила Москве "беспрецедентными мерами" в случае агрессии против Украины. ЕС уже ввел целый ряд санкций и при необходимости может пойти на дальнейшие шаги, заявила фон дер Ляйен в Европарламенте в Страсбурге.

"И, конечно, мы готовы принять дальнейшие, беспрецедентные, меры с серьезными последствиями для России", - предостерегла она. За продолжение эскалации Москве придется заплатить "огромную цену", резюмировала глава Еврокомиссии.

Ситуация на границе России и Украины и вокруг Беларуси будут обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 16 декабря.

По данным НАТО, РФ могла стянуть к границе с Украиной от 75 тысяч до 100 тысяч солдат и офицеров.

Путин уклонился от вопроса о нападении на Украину

Во время видеосаммита 7 декабря президент США Джозеф Байден пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину "жесткими санкциями, в том числе экономическими" в случае военной эскалации конфликта с Украиной. Байден выразил "глубокую обеспокоенность" как американской администрации, так и союзников США, вызванную стягиванием российских войск к границе с Украиной.

Позднее Владимир Путин также прокомментировал саммит с Байденом. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Москве корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников спросил главу Кремля о возможном нападении России на Украину. Путин назвал этот вопрос "провокационным" и уклонился от прямого ответа на него. "Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе", - заявил он.

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Репортаж DW с украинско-российской границы

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