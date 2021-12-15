Канцлер ФРГ: РФ заплатит высокую цену за нарушение суверенитета Украины

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Олаф Шольц заявил, что Германия выступает за единый европейский курс в отношении Москвы. Глава Еврокомиссии в свою очередь пригрозила РФ "беспрецедентными мерами" в случае агрессии против Украины.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь предостерег Москву от нарушений территориальной целостности других стран на фоне сообщений об обострении ситуации на российско-украинской границе. "На тот случай, если не все еще поняли: за любое нарушение территориального суверенитета придется заплатить высокую цену", - подчеркнул Шольц, выступая в среду, 15 декабря, со своим первым правительственным заявлением в бундестаге.
По его словам, в этом вопросе Берлин будет выступать "единогласно" со своими трансатлантическими союзниками. "Как Европейский Союз - мы не позволим нас разобщить", - указал он. "Успех Европы - это наша самая важная национальная задача", - добавил Шольц.
В то же время политик подтвердил сохраняющуюся готовность Германии к "конструктивному диалогу" с Москвой.
С учетом своей истории ФРГ должна "чаще предпринимать попытки достичь взаимопонимания, попытки выйти из спирали эскалации, как это было временно достигнуто в рамках "нормандского" процесса", подчеркнул Олаф Шольц. Однако не следует понимать этот подход как "новую германскую политику в отношении Восточной Европы".
В объединенной Европе германская политика в отношении Восточной Европы может быть только общеевропейской, уверен канцлер ФРГ. Данный принцип опирается на "принципы международного права и европейского миропорядка, которым Россия также обязалась следовать и которые она столь серьезно нарушила аннексией Крыма", - указал Шольц.
В этот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) пригрозила Москве "беспрецедентными мерами" в случае агрессии против Украины. ЕС уже ввел целый ряд санкций и при необходимости может пойти на дальнейшие шаги, заявила фон дер Ляйен в Европарламенте в Страсбурге.
"И, конечно, мы готовы принять дальнейшие, беспрецедентные, меры с серьезными последствиями для России", - предостерегла она. За продолжение эскалации Москве придется заплатить "огромную цену", резюмировала глава Еврокомиссии.
Ситуация на границе России и Украины и вокруг Беларуси будут обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 16 декабря.
По данным НАТО, РФ могла стянуть к границе с Украиной от 75 тысяч до 100 тысяч солдат и офицеров.
Во время видеосаммита 7 декабря президент США Джозеф Байден пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину "жесткими санкциями, в том числе экономическими" в случае военной эскалации конфликта с Украиной. Байден выразил "глубокую обеспокоенность" как американской администрации, так и союзников США, вызванную стягиванием российских войск к границе с Украиной.
Позднее Владимир Путин также прокомментировал саммит с Байденом. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Москве корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников спросил главу Кремля о возможном нападении России на Украину. Путин назвал этот вопрос "провокационным" и уклонился от прямого ответа на него. "Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе", - заявил он.
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