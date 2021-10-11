В США инженер хотел продать спрятанные в сэндвич данные об атомных подлодках

В США были задержаны военный инженер и его супруга, пытавшиеся продать за рубеж секретные данные об американских атомных подлодках. Как сообщает в воскресенье, 10 октября, пресс-служба Минюста США, на протяжении года семейная пара Джонатан и Диана Тоеббе из штата Мэриленд передавала секретные документы агенту ФБР, который выдавал себя за представителя иностранного правительства.

Против семейной пары были выдвинуты обвинения в преступном заговоре и предполагаемом нарушении закона об атомной энергии.

Джонатан Тоеббе работал инженером-ядерщиком в программе по разработке атомных установок в ВМС США и имел доступ к сведениям, составляющим гостайну и касающимся, в том числе, элементов дизайна, параметров работы и характеристик реакторов, используемых на атомных подводных лодках.

Где прятали секретные данные о подлодках

По данным следствия, 1 апреля 2020 года Тоеббе отправил по почте иностранному правительству часть секретных документов с предложением установить контакт и предать оставшиеся данные. Это письмо было перехвачено ФБР, после чего за инженером и его супругой, которую теперь обвиняют в пособничестве, была установлена слежка.

Получив от своего визави предоплату в размере 10 000 долларов, в июне 2021 года семейная пара отправилась в условленное место - кафе в Западной Вирджинии. Там Джонатан Тоеббе при помощи своей жены спрятал половину сэндвича с арахисовым маслом, в который поместил SD-карточку с секретными данными. 28 августа 2021 года чета проделала схожую операцию, на этот раз спрятав носитель данных в пачке жевательной резинки.

9 октября 2021 года предполагаемых злоумышленников арестовали сотрудники ФБР и службы уголовных расследований ВМС США. Какому государству чета Тоеббе намеревалась передать планы реакторов американских атомных подлодок, в пресс-релизе Минюста не уточняется.

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