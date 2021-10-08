 Атомная подлодка ВМС США столкнулась с неизвестным объектом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.10.2021

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Мир

Атомная подлодка ВМС США столкнулась с неизвестным объектом

Члены экипажа USS Connecticut не получили опасных для жизни ранений, ядерная силовая установка субмарины полностью работоспособна после столкновения в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщили ВМС США.

Атомная подводная лодка USS Connecticut покидает базу ВМС США Китсап.

Атомная подлодка USS Connecticut (фото из архива)

Атомная подводная лодка Военно-морских сил США USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом. Об этом вооруженные силы Соединенных Штатов сообщили в пятницу, 8 октября. По их сведениям, инцидент произошел 2 октября в Индо-Тихоокеанском регионе.

Никто из членов экипажа в результате столкновения не получил опасных для жизни ранений, а субмарина находится в "безопасном и стабильном положении", отметили в ВМС США. Точный масштаб повреждений устанавливается. Ядерная силовая установка подлодки "полностью работоспособна".

По данным Военно-морского института Соединенных Штатов, порядка десяти моряков получили легкие травмы или увечья средней тяжести. Столкновение произошло в Южно-Китайском море, субмарина в надводном положении взяла курс на базу ВМС США на острове Гуам в западной части Тихого океана, уточнили в организации.

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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