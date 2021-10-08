Атомная подлодка ВМС США столкнулась с неизвестным объектом

Атомная подводная лодка Военно-морских сил США USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом. Об этом вооруженные силы Соединенных Штатов сообщили в пятницу, 8 октября. По их сведениям, инцидент произошел 2 октября в Индо-Тихоокеанском регионе.

Никто из членов экипажа в результате столкновения не получил опасных для жизни ранений, а субмарина находится в "безопасном и стабильном положении", отметили в ВМС США. Точный масштаб повреждений устанавливается. Ядерная силовая установка подлодки "полностью работоспособна".

По данным Военно-морского института Соединенных Штатов, порядка десяти моряков получили легкие травмы или увечья средней тяжести. Столкновение произошло в Южно-Китайском море, субмарина в надводном положении взяла курс на базу ВМС США на острове Гуам в западной части Тихого океана, уточнили в организации.

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