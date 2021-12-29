В США и РФ назвали дату телефонного разговора Байдена и Путина

Президент США Джо Байден 30 декабря проведет телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в среду, 29 декабря, официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США Эмили Хорн рассказала в интервью американскому телеканалу CNN. Одной из тем разговора двух лидеров станут "будущие дипломатические контакты" США и России, указала она.

Хорн отметила, что инициатива проведения телефонного разговора исходила от Владимира Путина, а Байден согласился на него, "поскольку он полагает, что, когда речь идет о России, прямой диалог между лидерами незаменим".

О том, что поздно вечером 30 декабря состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом, 29 декабря сообщил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ - в январе 2022 года

В последний раз Путин и Байден общались 7 декабря - тогда разговор состоялся в режиме видеоконференции. При этом лидеры обсудили двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, а также ситуацию вокруг Украины и расширение НАТО на восток.

Ожидается, что 10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры на тему Украины. Спустя два дня, 12 января, по данным СНБ США, должна будет также пройти встреча представителей России и НАТО. На 13 января запланирована встреча в формате Россия - ОБСЕ.

В середине декабря на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе Москва направила Вашингтону список требований по вопросам безопасности. Они подразумевают, в частности, получение письменных гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток и не примет в свой состав Украину.

Телефонный разговор между Блинкеном и Зеленским

29 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента, Блинкен заверил украинского лидера в непоколебимой поддержке США в вопросах, касающихся независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, на фоне концентрации российских войск на украинской границе.

Блинкен и Зеленский обсудили мирные пути разрешения конфликта на востоке Украины и будущие дипломатические контакты с Россией, указал представитель Госдепа Нед Прайс.

Переговоры глав МИДов Германии, Франции, Великобритании и США

Ситуация вокруг Украины стала также темой переговоров министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и США, сообщил МИД ФРГ 29 декабря на своей странице в соцсети Twitter.

Другими темами общения министров стали последний раунд переговоров в Вене по ядерной программе Ирана, а также способы проявления солидарности с Литвой в ее конфликте с Китаем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров заявил на своей странице в Twitter о единстве сторон в том, что в случае дальнейших агрессивных действий России по отношению к Украине должны последовать серьезные санкции.

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