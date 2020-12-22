Россия и США обсудят конфликт в Украине и вопросы безопасности 10 января

Представители США и России 10 января планируют обсудить конфликт в Украине, а также контроль над ядерными вооружениями. Затем, через два дня запланированы переговоры между РФ и НАТО, а 13 января - консультации между Россией и ОБСЕ. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили информационные агентства AFP и Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

В то же время РИА "Новости" сообщает со ссылкой на замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о недовольстве Москвы темами переговоров, озвученными из Вашингтона. "Что касается двухстороннего формата с США, то мы свои предложения по повестке дня официально американцам передали. Сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями. Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция", - заявил Рябков. По его словам, "обсуждать нужно конкретные проекты, которые представила Россия".

Напряженность между Россией и Западом в связи с конфликтом в Украине в последнее время серьезно возросла. Москва обвиняет Вашингтон и Брюссель в провоцировании Киева на разжигание военного конфликта в Донбассе, где с 2014 года идет война между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинской армией. США и их европейские союзники, в свою очередь, констатируют массированное наращивание российских войск у украинских границ и подозревают Москву в подготовке вторжения в соседнюю страну.

Москва требует гарантий и пугает последствиями отказа

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин в ультимативном порядке потребовал от стран Запада "немедленных гарантии безопасности". Ранее МИД России опубликовал на своем сайте проекты договоров с США и НАТО, которые, в частности, предполагают не только отказ от дальнейшего расширения НАТО и вступления Украины в ее состав, но и предложение не размещать дополнительные войска и вооружения за пределами стран, в которых они находились в мае 1997 года, то есть до вступления стран Восточной Европы в НАТО. Альянсу также предложено отказаться "от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии" и не развертывать ракеты средней и меньшей дальности на позициях, с которых они могут поражать территорию Россию.

От Вашингтона Москва требует не размещать вооружения и военных там, где это будет воспринято как угроза национальной безопасности России, воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков вне своего неба и от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда могут быть поражены цели на территории другой стороны. Кроме того, США не должны развертывать ядерное оружие за пределами собственной страны, демонтировать уже развернутое оружие и ликвидировать соответствующую инфраструктуру.

При этом президент России, отмечает агентство "Интерфакс", отказался что-либо обещать НАТО в обмен на предоставление требуемых гарантий. "Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России, сегодня и на историческую перспективу", - заявил Путин.

Он также предостерег США и НАТО от отказа от предложений Москвы. В эфире телеканала "Россия 1" 26 декабря на вопрос, что в таком случае может предпринять Россия, Путин заявил: "Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты".

Смотрите также:

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Железный меч" в Литве В Литве до 2 декабря 2016 года проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Россия укрепляет свои позиции на Балтике Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Наращивание сил с обеих сторон На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы НАТО устанавливает систему ПРО в Европе В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Искандеры" в Калининграде Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Латвия потратится на оборону Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Новые дивизии Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Крупные учения в Польше В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Мы не в состоянии холодной войны с Россией" В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР. Автор: Михаил Бушуев

