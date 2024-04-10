В США приговорили к тюрьме родителей школьного стрелка

В США вынесен обвинительный приговор родителям подростка, застрелившего в 2021 году четырех человек в школе населенного пункта Оксфорд в штате Мичиган. Во вторник, 9 апреля, суд округа Окленд приговорил Дженнифер и Джеймса Крамбли к тюремному заключению на 15 лет с возможностью освобождения при определенных условиях через 10 лет. Судья Шерил Мэтьюз сочла супругов виновными в том, что они проигнорировали неоднократные предупреждения школы о психических проблемах сына.

Как отметечается в постановлении суда, нельзя ожидать, что родители "могут читать мысли" своих детей, но трагедию могли предотвратить их определенные действия и несовершение других действий. Дела обоих супругов рассматривались на двух отдельных процессах, но оглашение приговора было совместным. Это первый случай в США, когда родителей признают виновными в непредумышленном убийстве по такому делу.

Отец купил подростку пистолет на Рождество

В ходе процесса Дженнифер Крамбли признала, что за несколько дней до преступления ее муж купил их сыну пистолет Sig Sauer калибра 9 мм в подарок на предстоящее Рождество, а на следующий день она пошла с ним в тир. В день нападения - 30 ноября 2021 года - родителей вызвали в школу после обнаружения у 15-летнего подростка изображений убийств и посоветовали отправить сына к психологу, но они отказались забирать его домой. Позже Итан Крамбли вышел в туалет и вернулся с пистолетом в руке. Он убил четырех учеников 14-17 лет и ранил еще семь человек.

В 2023 году 17-летний Итан Крамбли был признан виновным по 24 пунктам и приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Ужесточение законодательства о владении оружием является одной из наиболее спорных политических тем в Соединенных Штатах. В 2022 году в законодательство были внесены небольшие ужесточающие поправки. По данным портала Gun Violence Archive , в 2023 году в результате применения огнестрельного оружия погибли почти 19 тысяч человек.