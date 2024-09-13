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В США четверых американцев признали виновными в работе на РФ

Олег Соколенко
13 сентября 2024 г.

Суд присяжных в США признал американцев виновными в незаконной деятельности в интересах России. Их связывают с Александром Ионовым - главой "Антиглобалисткого движения России" и автором доносов на оппозиционные СМИ.

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Деятельность четверых американцев, признанных виновными в работе на Кремль, расследует ФБР
Деятельность четверых американцев, признанных виновными в работе на Кремль, расследует ФБРФото: picture-alliance/dpa/T. Brakemeier

Суд присяжных в США признал четверых американских граждан виновными в сговоре с целью ведения на территории Соединенных Штатов незаконной деятельности в интересах России. Пресс-релиз об этом Министерство юстиции США выпустило в четверг, 12 сентября.

Обвиняемые - 82-летний Омали Йешитела, 78-летняя Пенни Хесс и 34-летний Джесси Невел (все трое - жители города Сент-Луис), а также 38-летний Огастес Ромейн-младший, проживающий в Атланте. Йешитела, Хесс и Невел были лидерами Африканской народной социалистической партии (АНСП) или ее подразделений. Ромейн-младший также был членом АНСП, однако в 2018 году вышел из партии и основал в штате Джорджия группировку "Черный молот", говорится в пресс-релизе.

По данным американского Минюста, обвиняемые по меньшей мере с мая 2015 года и по июль 2022-го действовали на территории Соединенных Штатов в интересах Кремля. Например, Хесс составила и опубликовала петицию в адрес ООН, в которой власти США обвинялись в геноциде африканского народа. Впоследствии эта петиция активно продвигалась в российских СМИ. Ромейн вскоре после нападения РФ на Украину в конце февраля 2022 года организовал в Калифорнии перед штаб-квартирой неназванной соцсети демонстрацию против "подавления пророссийских взглядов", сообщает ведомство.

Руководил этими действиями и финансировал их, по данным Минюста США, Александр Ионов - глава прокремлевского "Антиглобалисткого движения России" и автор ряда доносов на оппозиционные российские СМИ. В частности, издания "Медуза" и The Bell после доносов Ионова были признаны в РФ "иностранными агентами". Власти США обвиняют Ионова в ведении кампании влияния в интересах России, включая вмешательство в выборы и вербовку американских граждан. С июля 2022 года он находится под персональными санкциями США.

Йешителе, Хесс, Невелу и Ромейну грозит до пяти лет тюрьмы. Дата вынесения им приговора еще не назначена. Следствие ведет Федеральное бюро расследований США (ФБР).

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