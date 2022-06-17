 В СИЗО и спецприемниках Москвы находятся более 350 украинцев | Новости из Германии о России | DW | 17.06.2022

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Россия

В СИЗО и спецприемниках Москвы находятся более 350 украинцев

Война не позволяет вернуть граждан Украины из московских СИЗО и спецприемника в Сахарово домой, утверждают член СПЧ Ева Меркачева и представитель ОНК Москвы Георгий Иванов.

Силуэт человека в дверном проеме

В следственных изоляторах (СИЗО) и спецприемниках Москвы находятся как минимум 358 граждан Украины. Об этом издание "Коммерсант" пишет в пятницу, 17 июня, со ссылкой на члена Совета по правам человека (СПЧ) Еву Меркачеву и представителя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгия Иванова.

Так, не менее 245 украинцев содержатся в СИЗО, причем около 60 человек среди них были задержаны по запросу украинской стороны, поскольку на родине их разыскивают за совершение преступлений, сообщила Меркачева. По ее словам, после военного вторжения РФ в соседнюю страну соглашение между двумя государствами о высылке разыскиваемых на родину приостановило действие. "Что делать дальше, неясно. Но по сравнению с беженцами, которых у нас сотни тысяч, заключенных украинцев не так много. Пока их проще прокормить и оставить на территории РФ", - отметила правозащитница.

Еще 113 украинцев находятся в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в поселке Сахарово в Новой Москве, сообщил член ОНК Иванов. До начала войны там содержалось не более 40 человек одновременно, поскольку высылка проходила "довольно оперативно", добавил он.

Некоторые не хотят уезжать из-за семей в России

Некоторые из украинцев, находящихся в российских СИЗО и спецприемнике, "вообще не хотят уезжать" из России, поскольку здесь живут их семьи, отметил Иванов. По словам правозащитника, "некоторые из них пытались добиться предоставления убежища, но получили отказ".

Украинцы могут быть и в региональных ЦВСИГ, пишет издание. Так, омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что среди 201 человека, содержащегося в региональном ЦВСИГ, есть граждане Украины. Она не назвала точное количество. А в ЦВСИГ в Ульяновской области находятся двое украинцев, сообщил региональный омбудсмен Сергей Люльков.

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    Автор: Ефим Шуман


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