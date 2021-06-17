Первый пошел! В Северное море вновь выпускают спасенных бельков (фото)

Фридрихског • В Германии на свободу выпустили первого в этом сезоне тюлененка - одного из нескольких сотен таких спасенных найденышей, которых каждый год выкармливают на немецких станциях для потерявшихся, осиротевших или больных бельков (нем. Seehund-Aufzuchtstation) на Северном море. Одна станция находится около Фридрихскога в земле Шлезвиг-Гольштейн, вторая - около курорта Норддайх в Нижней Саксонии.

Выпускник приюта для маленьких тюленей. Фотографии

Море зовет...

Круг почета

Эти фотографии информационного агентства dpa сделаны во Фридрихскоге. Детеныш тюленя, которому на станции дали кличку Лённе, был найден на острове Зюльт 11 мая. Он родился раньше срока и не имел шансов выжить в дикой природе. Весил тогда меньше девяти килограммов, сейчас - более 25-ти!

Приемные родители в центре решили, что он уже готов к самостоятельной жизни, и по традиции пригласили на первое такое мероприятие сезона представителей прессы. Большая часть расходов этих станций финансируется за счет пожертвований и продажи входных билетов.

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