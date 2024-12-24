В шести регионах РФ запретили майнинг криптовалюты

Правительство РФ запретило майнинг криптовалют в шести регионах и на четырех аннексированных территориях Украины с целью "сохранить баланс электропотребления".

Правительство России утвердило перечень регионов и территорий, в которых с 1 января 2025 года будет запрещен майнинг криптовалюты. Об этом сообщает во вторник, 24 декабря, госагентство ТАСС. Запрет на майнинг криптовалют будет действовать до 15 марта 2031 года. "Задача таких ограничений - сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности", - пишет ТАСС со ссылкой на правительство.

В список вошли шесть регионов РФ - Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, - а также четыре аннексированные украинские территории, которые Россия после "референдума" в сентябре 2022 года объявила своими. В правительстве уточнили, что перечень регионов и территорий не окончательный, его может редактировать комиссия по вопросам развития электроэнергетики.

Кроме того, майнинг будет временно запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Эти ограничения будут действовать в периоды пика электропотребления: с 1 января по 15 марта в следующем году, а затем ежегодно с 15 ноября по 15 марта.

В РФ принят закон о регулировании добычи криптовалют

В июле Госдума РФ приняла закон о легализации майнинга криптовалют и его регулировании. Право на майнинг получат только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр.

"Мы рассматриваем криптовалюты как инструмент обхода санкций и точку высокотехнологичного экспорта", - заявил соавтор законопроекта депутат Антон Горелкин, подчеркнув, что Россия занимает второе место в мире по объему майнинга после США.