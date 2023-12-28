В Сербии демонстранты намерены блокировать улицы Белграда

В Сербии протестующие против результатов парламентских выборов угрожают парализовать движение в столице страны Белграде. "Мы объявляем на пятницу 24-часовую блокаду", - заявил активист Иван Биелич на очередном митинге перед зданием белградского университета в среду, 27 декабря. Демонстранты намерены полностью препятствовать уличному движению с полудня пятницы, 29 декабря, и освободить дороги только для субботней акции протеста.

В акции перед философским факультетом Белградского университета в среду приняли участие несколько сотен человек - в основном студенты, принадлежащие к протестному движению "Борьба", передает агентство AFP.

На субботу, 30 декабря, центральная избирательная комиссия назначила повторное голосование на 30 избирательных участках. Однако протестующих это не устраивает - они требуют полностью аннулировать результаты выборов и объявить проведение новых.

Партия Вучича победила на выборах

Демонстрации протеста продолжаются в Сербии после парламентских выборов, которые прошли 17 декабря. Правящая правопопулистская Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Александара Вучича одержала на них победу, получив около 47 процентов голосов, оппозиционная партия "Сербия против насилия" набрала 23 процента.

На следующий день международная миссия наблюдателей, включающая представителей ОБСЕ, Европарламента и Европейского совета, сообщила о ряде нарушений на избирательных участках, в частности о случаях насилия, покупки голосов и вброса в урны поддельных бюллетеней. Вучич отвергает обвинения в фальсификации. В избиркоме Сербии также заявили, что не обнаружили их признаков.

Акция протеста сербской оппозиции

На следующий день после голосования, вечером 18 декабря, тысячи сторонников сербской оппозиции провели в Белграде акцию протеста против предполагаемых фальсификаций. Вице-президент социал-демократической Партии свободы и справедливости Мариника Тепич и несколько других активистов объявили бессрочную голодовку до отмены результатов выборов в Белграде.

Протесты проходили мирно до воскресенья, 24 декабря, когда сотни демонстрантов попытались ворваться в здание столичной горадминистрации, некоторые из них били стекла в здании. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, десятки человек были задержаны.

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