Белград: акции против фальсификаций на выборах продолжаются

Сотни человек блокировали улицы в Белграде, протестуя против предполагаемых фальсификаций на прошедших парламентских выборах. Протесты сторонников оппозиции продолжаются восьмой день, задержано не менее 38 человек.

В столице Сербии Белграде вечером в понедельник, 25 декабря, продолжились протесты против предполагаемых фальсификаций на прошедших в стране неделю назад парламентских и местных выборах. Как сообщает агентство AP, сотни человек, в основном студенты, пришли к зданию государственной избирательной комиссии, а затем дошли маршем до центрального отделения столичной полиции, где, как считается, содержат арестованных ранее протестующих.

Также сотни сторонников оппозиционной политической коалиции "Сербия против насилия" заблокировали центральную улицу Кнеза Милоша, на которой расположены здания правительства Сербии и иностранные посольства. По сообщениям очевидцев, столкновений с полицией при этом не было, студенты играли на проезжей части в футбол и волейбол.

"Я родилась в 2002 году, и думала, что мне никогда не придется, подобно моим родителям, выходить на улицу, чтобы бороться за демократию, - цитирует агентство AFP слова одной из протестующих, 21-летней студентки Эмилии Миленкович. - Но мне пришлось".

Президент утверждает, что протесты спровоцированы из-за рубежа

По данным сербской полиции, в ходе протестов, продолжающихся уже восьмой день, были задержаны как минимум 38 человек. Им предъявлены обвинения в поптыке насильственного изменения конституционного строя и свержения правительства, а также в насильственных действиях, заявил 25 декабря начальник Управления полиции Сербии Ивица Ивкович. По его словам, ранены восемь офицеров полиции, в том числе некоторые - серьезно. Протестующие, в свою очередь, обвиняют полицейских в применении к ним неоправданного насилия.

Президент Сербии Александар Вучич в тот же день назвал произошедшие накануне беспорядки попыткой свержения законно избранной власти Сербии, спровоцированной из-за рубежа.

Партия Вучича победила на выборах

Выборы в Сербии состоялись 17 декабря. Правящая правопопулистская Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Вучича одержала победу, получив около 47 процентов голосов на выборах в Народную скупщину (однопалатный парламент). Оппозиционная "Сербия против насилия" набрала 23 процента.

На следующий день международная миссия наблюдателей, включающая представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), парламента ЕС и Европейского совета, сообщила о ряде нарушений на избирательных участках, в частности о случаях насилия, покупки голосов и вброса в урны поддельных бюллетеней. Вучич отвергает обвинения в фальсификации. В избиркоме Сербии также заявили, что не обнаружили их признаков.

Вечером 18 декабря тысячи сторонников сербской оппозиции провели в Белграде акцию протеста против предполагаемых фальсификаций. Вице-президент социал-демократической Партии свободы и справедливости Мариника Тепич объявила бессрочную голодовку до отмены результатов выборов в Белграде.

Протесты проходили мирно до воскресенья, 24 декабря, когда сотни демонстрантов попытались ворваться в здание столичной горадминистрации, некоторые из них били стекла в здании. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, десятки человек были задержаны.

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