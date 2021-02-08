В Саратове задержали депутата-коммуниста Бондаренко

В Саратове в понедельник, 8 февраля, задержали депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Его подозревают в административном нарушении после участия в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального 31 января. После составления протокола саратовский депутат покинул отдел полиции. Материал на него передали во Фрунзенский районный суд Саратова, но заседание по этому поводу пока не назначили.

Бондаренко заявил что действительно был на несанкционированном митинге, однако "находился там как депутат с целью не допустить перегибов и провокаций". Депутат от КПРФ не только участвовал в акции в поддержку Навального. 5 февраля Бондаренко вместе с однопартийцами вывесил на заседании областной думы баннер "Нет политическим репрессиям". Бондаренко ведет на YouTube канал под названием "Дневник депутата", на него подписано больше миллиона человек.

Бондаренко намерен конкурировать с Володиным

Выступая перед журналистами, политик заявил, что после угроз областных чиновников из-за своей активности уже "примеряет на себя уголовные статьи". Тем не менее он объявил о желании конкурировать с председателем Госдумы Вячеславом Володиным на предстоящих выборах в парламент, если тот будет выдвигаться как одномандатник.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия будет разбираться в случившемся и защищать Бондаренко. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин устроил акцию протеста в поддержку своего однопартийца у здания приемной президента РФ в Москве.

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