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В Саратове после доноса отменили концерт певицы Доры

Лиза Ламбрехт
9 июня 2024 г.

Концерт Доры в Саратове был отменен после публикации депутата Блатмана, которого возмутила антивоенная позиция певицы.

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Российская певица Дора
Российская певица ДораФото: Edgar Breshchanov/Picvario/picture alliance

Концерт российской певицы Доры (настоящее имя - Дарья Шиханова), который должен был состояться в Саратове в субботу, 8 июня, отменили за полчаса до его начала. В официальной группе мероприятия во "ВКонтакте" объяснили, что концерт не состоится "по независящим от организатора и артиста причинам" и будет перенесен на новую дату.

Незадолго до этого российский депутат Александр Блатман в своем Telegram-канале раскритиковал планировавшееся выступление певицы. Поводом для его возмущения послужили высказывания Доры о полномасштабной войне РФ против Украины.

В частности, 24 февраля 2022 года Дора перенесла выход своего альбома, написав в соцсетях: "Я даже не знаю, как в такое сложное время выпускать альбом. Это кажется таким неважным и глупым. Мне бесконечно жаль, это все невероятно страшно. Хотелось бы мне, чтобы это все было неправдой". Она также заявляла, что ненавистью ничего не решить, и призывала жить в мире.

Позже СМИ сообщили, что Дора была внесена в неофициальный список исполнителей, чьи выступления власти РФ признали нежелательными из-за антивоенной позиции. Перечень опубликовало издание "Фонтанка", в документе числились фамилии 37 артистов, включая Бориса Гребенщикова, Земфиру, Андрея Макаревича, Би-2, Монеточку и Noize MC.

Это уже вторая отмена концерта Доры в Саратове. Кроме того, ее выступления ранее отменили в Санкт-Петербурге и Москве.

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