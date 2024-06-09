В Саратове после доноса отменили концерт певицы Доры

Концерт российской певицы Доры (настоящее имя - Дарья Шиханова), который должен был состояться в Саратове в субботу, 8 июня, отменили за полчаса до его начала. В официальной группе мероприятия во "ВКонтакте" объяснили, что концерт не состоится "по независящим от организатора и артиста причинам" и будет перенесен на новую дату.

Незадолго до этого российский депутат Александр Блатман в своем Telegram-канале раскритиковал планировавшееся выступление певицы. Поводом для его возмущения послужили высказывания Доры о полномасштабной войне РФ против Украины.

В частности, 24 февраля 2022 года Дора перенесла выход своего альбома, написав в соцсетях: "Я даже не знаю, как в такое сложное время выпускать альбом. Это кажется таким неважным и глупым. Мне бесконечно жаль, это все невероятно страшно. Хотелось бы мне, чтобы это все было неправдой". Она также заявляла, что ненавистью ничего не решить, и призывала жить в мире.

Позже СМИ сообщили, что Дора была внесена в неофициальный список исполнителей, чьи выступления власти РФ признали нежелательными из-за антивоенной позиции. Перечень опубликовало издание "Фонтанка", в документе числились фамилии 37 артистов, включая Бориса Гребенщикова, Земфиру, Андрея Макаревича, Би-2, Монеточку и Noize MC.

Это уже вторая отмена концерта Доры в Саратове. Кроме того, ее выступления ранее отменили в Санкт-Петербурге и Москве.