Гребенщиков в Берлине

Сейчас Борис Гребенщиков живет преимущественно в Лондоне, но выступает по всему миру с концертами в рамках проекта "БГ+". О его позиции и планах - в репортаже DW.

7 января в Берлине прошел концерт Бориса Гребенщикова - пятый и предпоследний в европейском туре. В тур он отправился с акустическим составом "БГ+" и симфоническим оркестром.

Еще в начале войны неизменный лидер группы сделал заявление о том, что легендарный "Аквариум" прекратил свое существование - "на время". Случилось это в 50-летний юбилей культовой группы. Сейчас в "БГ+" играют Брайан Финнеган (флейта), Константин Туманов (клавишные), Андрей Суротдинов (скрипка), Александр Титов (бас), Лиам Брэдли (ударные), а также Глеб Гребенщиков (перкуссия). Состав музыкантов меняется.

БГ+ в Берлине

В Берлине мероприятие прошло в концертном зале Columbiahalle - построенном в 1951 году (бывшем) спортивном зале для солдат США. Не самое уютное пространство, в котором из-за холода посетители сидели в верхней одежде, было переполнено, причем возникало ощущение, что людей в зале больше, чем мест. Пока организаторы решали проблему "двойных билетов", получившие пригласительные без места стояли в проходах в надежде высмотреть свободные стулья, а перед сценой прямо на своих куртках на полу разместилось не меньше 30 человек.

"БГ+" в Берлине Фото: DW

Концерт начался с "Неба цвета дождя" из альбома "Архангельск" (2011). Печальная песня о том, что "Долго мы пели про Свет, а сами шли сумраком" задала тон концерту. Со сцены звучали преимущественно минорные мелодии, ограненные скрипками, виолончелями и духовыми. Группа в основном исполняла песни, хоть и не неизвестные, но точно не принадлежащие категории главных аквариумских хитов: "Пой мне", "Отдых Фавна", "Пинск, Минск и Северодвинск", "Крестовый поход птиц" и другие. Поэтому публика заметно оживлялась на всем знакомых "Дубровском" и "Навигаторе".

Гребенщиков разделил выступление на два блока по 45 минут - с получасовой паузой между ними. И хотя голос рок-звезды звучал мощно и проникновенно, настроение у БГ было, кажется, не самое лучшее. Мэтр был одет минималистично, в черные сюртук и брюки, только на шее был повязан яркий шарф. С публикой Гребенщиков не перемолвился ни словом. Как будто уловив настроение, зал тоже вел себя меланхолично и шумел не так задорно, как обычно на концертах Гребенщикова.

Когда группу вызвали на "бис", из партера заголосил женский голос: "Поезд в огне", пожалуйста! Умоляю, "Поезд в огне"". По рядам пронеслись смешки: "И так уже давно все в огне…". Гребенщиков улыбнулся, но просьбу поклонницы исполнять не стал. Под занавес зал наполнила старая добрая энергия бесшабашного веселья, зал вместе с оркестром сплясал под "Ну-ка мечи стаканы на стол". Прощаясь, Гребенщиков потряс в воздухе почти пустой бутылкой виски.

После концерта

После концерта разгоряченная публика жаждала продолжить общение и поделиться своим мнением. "Да он только новые песни пел, а мы их вообще не знаем! Где все старые хиты? Весь зал ждал", - возмущались два сорокалетних друга в очереди за сумками. Справедливости ради стоит заметить, что они ошиблись: новых песен БГ почти не исполнял, но те, что прозвучали, известны больше настоящим поклонникам группы.

Борис Гребенщиков Фото: DW

Лена и Сергей, семья айтишников из Петербурга, переехали в Берлин в начале войны. Они ходят на концерты всех более-менее известных российских групп - скучают по дому. "В прошлом году, когда Гребенщиков выступал в кирхе, было душевнее, - говорят они. - Но с оркестром получилось здорово, как будто БГ в 3D".

"Промолчал весь концерт, не сделал ни одного заявления! Про Украину ничего не сказал", - сетовала целая семья поклонников БГ, мать, отец и сын. "Да он уже столько заявлений сделал, первым против войны высказался, и в каждом интервью говорит об этом!", - возражали им.

"Я слушаю "Аквариум" больше 30 лет. Много раз была на их концертах, - сказала приехавшая в гости в Берлин киевлянка. - Сейчас концерт в Киеве невозможен. У нас бомбят. И после войны еще долго будет невозможен. И это правильно".

Гребенщиков и война в Украине

Борис Гребенщиков стал одним из первых российских звезд, выступивших против вторжения России в Украину. "Война с Украиной - это безумие. А люди, развязавшие ее, - позор России", - сказал в своем антивоенном обращении музыкант.

В мае 2023 года на музыканта завели протокол о "дискредитации" российской армии, а летом его внесли в реестр иностранных агентов.

Сейчас Борис Гребенщиков живет преимущественно в Лондоне, выпускает музыкальные радиопередачи "Аэростат" и выступает по всему миру с концертами в рамках проекта "БГ+". 29 сентября 2023 года коллектив выпустил мини-альбом "Богрукиног". В ноябре в продаже появилась оригинальная версия альбома "Аквариума" "Радио Африка", а 12 января выйдет альбом мантр "Songs of Clear Light".

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