В Санкт-Петербурге задержан автор баннера с портретами убитых активистов

Полиция в Санкт-Петербурге в пятницу, 16 июля, задержала художника, нарисовавшего и разместившего в публичном пространстве баннер с портретами убитых в России общественных деятелей и журналистов.

Как сообщает издание "Фонтанка.ру", мужчину задерживали сотрудники Центра по противодействию экстремизма МВД РФ (Центр "Э"). После допроса в отделении художник был отпущен на свободу, ему грозит штраф от 3000 до 5000 рублей за самовольное нанесение надписей в неустановленных для этого местах (ст. 37.1 закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях).

Баннер с жертвами политических убийств

Баннер-растяжка с надписью "Герои дней минувших" и портретами адвоката Станислава Маркелова, журналисток "Новой газеты" Анны Политковской и Анастасии Бабуровой, политика Бориса Немцова и правозащитницы Натальи Эстемировой был размещен в ночь на 15 июля на той же трансформаторной будке, где ранее находилось граффити с Алексеем Навальным.

Все изображенные на баннере были убиты в период с 2006 по 2015 годы. К моменту задержания автора изображений баннер уже был удален.

Граффити с Навальным

Граффити с Навальным и фразой "Герой нового времени" появилось на трансформаторной будке в Санкт-Петербурге утром 28 апреля. В тот же день сотрудники коммунальных служб закрасили его. 29 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела и допросе четырех подозреваемых граффитистов. В июне дело было прекращено.

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