 В Санкт-Петербурге полиция сняла баннер с портретами убитых активистов | Новости из Германии о России | DW | 15.07.2021

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Россия

В Санкт-Петербурге полиция сняла баннер с портретами убитых активистов

На растяжке были изображены адвокат Станислав Маркелов, журналистки "Новой газеты" Анна Политковская и Анастасия Бабурова, политик Борис Немцов и правозащитница Наталья Эстемирова.

Граффити с Навальными закрасили двумя слоями краски (Фото из архива)t

Граффити с Навальными закрасили двумя слоями краски (Фото из архива)

Всего несколько часов провисел в Санкт-Петербурге плакат с портретами убитых в России общественных деятелей. Он появился на трансформаторной будке, где ранее было нанесено граффити с Алексеем Навальным, ранним утром в четверг, 15 июля. Как сообщает интернет-издание ЗакС.Ру, корреспондент которого обнаружил растяжку в 5 утра, к 9 утра плакат сняли и передали полиции неизвестные в штатском, не пожелавшие представиться журналистам. 

На прикрепленной к будке растяжке, стилизованной под обложку альбома Revolver группы The Beatles, были изображены адвокат Станислав Маркелов, журналистки "Новой газеты" Анна Политковская и Анастасия Бабурова, политик Борис Немцов и правозащитница Наталья Эстемирова. Судя по всему, появление плаката было приурочено ко дню рождения Эстемировой, отмечаемому 15 июля. Рядом с портретами была надпись "Герои дней минувших". Все, кто изображен на баннере, были убиты в период с 2006 по 2015 годы.

Граффити с Навальным закрасили в день появления

Граффити с Навальным и фразой "Герой нового времени" появилось на трансформаторной будке в Санкт-Петербурге утром 28 апреля. Спустя короткое время на место прибыли сотрудник правоохранительных органов и эксперты, взявшие со стены образцы краски. В тот же день сотрудники коммунальных служб закрасили граффити. Позднее на стену нанесли еще один слой краски.

29 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). В качестве подозреваемых были допрошены четыре человека. 4 июня стало известноо прекращении дела.

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    Толпа на выходе

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  • На месте трагедии

    "Власть, стреляй в меня": траурное шествие в Москве

    Последние участники

    Люди долго не хотели расходиться. Девушка (слева) до последнего момента стояла на парапете и тихо повторяла: "Я - Борис Немцов".

    Автор: Юлия Вишневецкая, Москва


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