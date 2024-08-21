В РФ с начала года не пустили более 140 тысяч иностранцев

Число иностранцев, которым было отказано во въезде в Россию, выросло за семь месяцев почти на 60 процентов.

С начала текущего года органы обеспечения правопорядка России отказали во въезде в страну более чем 143 тысячам иностранцев, которые, по мнению властей РФ, не соблюдают требования законодательства. "В отношении данной категории лиц полицией принято 143,1 тыс. решений о неразрешении въезда в Россию, что на 53,1 тыс. больше, чем за семь месяцев 2023 года", - заявила в Telegram-канале в среду, 21 августа, официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, ссылаясь на статистику итогов "деятельности по укреплению правопорядка в сфере миграции" с января по июль 2024 года.

Согласно данным МВД, за этот период правоохранительные органы России приняли более 92 тысяч решений о высылке из страны. Было прекращено гражданство РФ 1053 мигрантов. По словам Волк, число выданных иностранцам разрешений на временное проживание сократилось на 44,2%, видов на жительство - на 18,4%. За первые семь месяцев 2024 года в 2,8 раза, по сравнению с таким же периодом 2023 года, возросло число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции.

В отчете содержатся данные и о том, что россияне за указанный период оформили на 16,3% больше заграничных паспортов. Причем паспорта с пятилетним сроком действия пользовались с начала 2024 года меньшим спросом - их оформлено на 19,8% меньше, чем в 2023-м, тогла как с десятилетним - на 96% больше.