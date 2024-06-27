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Россия отправила 10 тысяч бывших мигрантов "рыть окопы"

Роман Сулима
27 июня 2024 г.

В России "отловили" более 30 тысяч человек, получивших гражданство страны, но не вставших на воинский учет, и треть из них уже отправили на войну против Украины, сообщил глава Следственного комитета РФ.

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Ноги российских военнослужащих в берцах
Фото: /Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance

В России на данный момент выявили более 30 тысяч бывших мигрантов, которые недавно получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет. Всех их поставили на учет принудительно и "уже порядка 10 тысяч" направили на войну против Украины.Об этом заявил, выступая на Петербургском международном юридическом форуме в четверг, 27 июня, председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

Таким образом правоохранительные органы "стали реализовывать положения Конституции и наших законов", добавил он. "Нам говорят: "Зачем они там нужны, эти товарищи?" Рыть окопы и укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений", - отметил Бастрыкин, назвав подобную практику "фишкой, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Россию". 

Глава СК предлагает изменить миграционную политику

По словам Александра Бастрыкина, при привлечении мигрантов на работу необходимо руководствоваться вопросами национальной безопасности. "Я полагаю, самое главное - изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть даже вообще сделать так, чтобы внутренними ресурсами решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы", - сказал он на форуме.

Российские силовики регулярно устраивают рейды на предприятиях, где работают трудовые мигранты, пишут российские СМИ. Как правило, их целями становятся мужчины призывного возраста, которые недавно получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет. Их пытаются отправить на войну в Украину, угрожая выслать в случае отказа. В свою очередь мигрантам без гражданства РФ обещают в ускоренном порядке выдать российские паспорта в обмен на подписание контракта с Минобороны России.

 

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