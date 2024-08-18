В Москве мигрантам раздали повестки в военкомат после рейдов

Несколько десятков мигрантов получили в Москве повестки о явке для постановки на воиский учет после рейда МВД и СК.

В Москве нескольким десяткам мигрантов, недавно получивших российское гражданство, вручили повестки о явке для постановки на воинский учет. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает газета "Коммерсант".

Из сообщения следует, что представители 516-го военного следственного отдела московского ВСУ СКР совместно с сотрудниками УВД по Восточному административному округу Москвы провели рейд против незаконной миграции. Мероприятия прошли на автовокзале у метро "Щелковская" на востоке Москвы, а также на овощебазе и в хостелах.

Госдума приняла закон о лишении гражданства РФ за непостановку на воинский учет

В конце июля депутаты Госдумы России сразу во всех чтениях приняли законопроект, который позволяет лишать приобретенного гражданства РФ тех, кто не встанет на воинский учет. Документ также предполагает, что органы МВД будут направлять в реестр воинского учета сведения о мужчинах, получивших российский паспорт.

За несколько дней до этого сообщалось, что Госдума может рассмотреть поправку о повышении призывного возраста для бывших мигрантов в РФ и увеличении срока службы в армии до двух лет.

В феврале 2024 года несколько депутатов нижней палаты российского парламента также выступили с инициативой о повышении призывного возраста для людей с приобретенным российским гражданством до 50 лет. Однако вскоре, после критики со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложение было отозвано.