  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В Москве мигрантам раздали повестки в военкомат после рейдов

Алексей Волошинов
18 августа 2024 г.

Несколько десятков мигрантов получили в Москве повестки о явке для постановки на воиский учет после рейда МВД и СК.

https://p.dw.com/p/4jbU3
Полиция в Москве (фото из архива)
Полиция в Москве (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

В Москве нескольким десяткам мигрантов, недавно получивших российское гражданство, вручили повестки о явке для постановки на воинский учет. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает газета "Коммерсант".

Из сообщения следует, что представители 516-го военного следственного отдела московского ВСУ СКР совместно с сотрудниками УВД по Восточному административному округу Москвы провели рейд против незаконной миграции. Мероприятия прошли на автовокзале у метро "Щелковская" на востоке Москвы, а также на овощебазе и в хостелах.

Госдума приняла закон о лишении гражданства РФ за непостановку на воинский учет

В конце июля депутаты Госдумы России сразу во всех чтениях приняли законопроект, который позволяет лишать приобретенного гражданства РФ тех, кто не встанет на воинский учет. Документ также предполагает, что органы МВД будут направлять в реестр воинского учета сведения о мужчинах, получивших российский паспорт.

За несколько дней до этого сообщалось, что Госдума может рассмотреть поправку о повышении призывного возраста для бывших мигрантов в РФ и увеличении срока службы в армии до двух лет.

В феврале 2024 года несколько депутатов нижней палаты российского парламента также выступили с инициативой о повышении призывного возраста для людей с приобретенным российским гражданством до 50 лет. Однако вскоре, после критики со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложение было отозвано.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Мигранты на границе между Польшей и Беларусью

Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

Лукашенко хочет отправить часть мигрантов с польской границы в ФРГ, но Берлин отказывается их принимать, а ЕС обсуждает их возвращение на родину. Что происходит с этими людьми сейчас - в галерее DW.
Политика25 ноября 2021 г.7 фото
external

Последствия теракта в России: облавы на мигрантов, рост ксенофобии, закручивание гаек. DW Новости

Последствия теракта в России: облавы на мигрантов, рост ксенофобии, закручивание гаек. DW Новости

Власти России на фоне расследования теракта усиливают давление на мигрантов из Центральной Азии. Эксперты же опасаются роста ксенофобских настроений в РФ.
Политика27 марта 2024 г.28:55 мин.
Задержание трудовых мигрантов в Москве (фото из архива)

Комментарий: Ложные нарративы антимигрантской повестки Кремля

Комментарий: Ложные нарративы антимигрантской повестки Кремля

Проблемы со въездом в РФ граждан Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана не случайные, но временные. Россияне не хотят заменять трудовых мигрантов. Без них экономика воюющей страны задохнется, уверен Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Конфликты3 мая 2024 г.
Показать еще