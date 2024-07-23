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Приток мигрантов в Россию упал до минимума за 10 лет

Жан Рофе
23 июля 2024 г.

В 2023 году в Россию из-за рубежа приехали 560 тысяч человек, что на 23% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

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Таджикский гастарбайтер на стройке в Москве (фото из архива)
Таджикский гастарбайтер на стройке в Москве (фото из архива)Фото: DW/G. F.

Приток мигрантов в Россию в 2023 году достиг минимального уровня за последние десять лет. Согласно данным Росстата, опубликованным в понедельник, 22 июля, в прошлом году в страну из-за рубежа приехали 560 тысяч человек. Это на 23 процента меньше, чем в 2022 году, когда приток составил 730 тысяч человек.

Наиболее значительная часть приезжих (31%) являются выходцами из Таджикистана, второе место по численности (10%) занимают приезжие из Кыргызстана. На Украину, Армению и Казахстан приходится по 9% от общего числа мигрантов, на Узбекистан - 4%. Мигранты приезжают также из Беларуси, Китая, Туркменистана, Индии и других стран.

Самыми популярными регионами стали Московская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: на них пришлось 57% совокупного миграционного прироста, который составил 109 тысяч человек. Меньше всего мигрантов приняли Приморский край, Томская область и приграничные с Украиной регионы.

Лищь треть мигрантов приехали с трудовыми целями

Более половины (55%) приехавших в Россию в 2023 году - мужчины, 45% -женщины, следует из данных Росстата. Подавляющее большинство из них (76%) находится в трудоспособном возрасте, причем большинству от 20 до 24 лет. Пожилые составляют 11% мигрантов, дети младше 16 лет - 13%.

Свой переезд в 2023 году мигранты в основном объясняли "причинами личного, семейного характера", в числе которых вступление в брак, воссоединение с родителями или детьми. Трудовые цели преследовали лишь 28% иностранцев.

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