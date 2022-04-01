В Россию прибыли 300 сирийцев для отправки на войну с Украиной

Не менее трехсот сирийцев прибыли в Россию для отправки на войну с Украиной. В настоящее время они проходят подготовку перед отправкой в Украину, сообщила в пятницу, 1 апреля, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.

Как уточняет издание, речь идет о солдатах из подразделения сирийской армии, сотрудничавшего с российскими военнослужащими во время войны в Сирии. В списках, составленных вербовщиками в Сирии для отправки в Украину, значатся уже тысячи имен. Перед отправкой кандидатов проверяют сирийские и российские спецслужбы, следует из материала NYT.

Сирия - экспортер наемников

В последние годы Сирия превратилась в экспортера наемников - это последствия войны, которая дала многим сирийцам боевой опыт, но так сильно подорвала экономику, что людям сложно найти работу. В результате они отправляются в качестве наемников на войны в Ливии, Азербайджане, ЦАР и теперь - в Украине, поясняет издание.

Информация о планах России отправить на войну с Украиной сирийских наемников появилась в начале марта. Власти РФ в свою очередь объявили о желании 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока оказать помощь сепаратистам из самопровозглашенных республик Донбасса - "ДНР" и "ЛНР".

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