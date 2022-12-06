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Рука со смартфономФото: Thomas Trutschel/photothek/imago
ПолитикаРоссия

В России запустили отечественный клон Instagram

Дмитрий Вачедин
22 мин. назад

Созданный на государственные деньги сервис Looky должен заменить россиянам заблокированный властями Instagram.

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В России во вторник, 6 декабря, была запущена социальная сеть Looky, которая, по идее своих создателей, должна заменить для россиян заблокированный в России Instagram. Инвестиции в проект составили 160 миллионов рублей (около 2,5 миллиона евро), причем, по информации РБК, большую часть средств выделило российское государство.

Создатели Looky, судя по информации на своем сайте, предлагают свой продукт тем, кто "устал от постоянного использования VPN и творчества с ограничениями". Использовать VPN российским пользователям Instagram приходится, потому что сервис был заблокирован Роскомнадзором. Looky обещает, что весь контент с личной страницы в Instagram, включая имя пользователя, можно будет в один клик перенести в новую социальную сеть.

"Рассчитываем, что к 2024 году мы привлечем не менее 10% российских пользователей Instagram", - заявил руководитель проекта Егор Яковлев в ходе презентации проекта. При этом Яковлев анонсировал "новые свежие функции", которых нет в оригинальном Instagram. Пока отличие состоит только в возможности публикации внешних ссылок непосредственно в постах (в Instagram они допускались только в шапке профиля и в историях).

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