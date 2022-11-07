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Фото: M. Chang/ZUMA Press/picture alliance
ОбществоСША

Концерн Meta планирует массовое сокращение персонала

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

В материнской компании Facebook под угрозой находятся многие тысячи рабочих мест. Эксперты связывают происходящее с сокращением рекламных доходов концерна, сообщила The Wall Street Journal.

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Материнская компания соцсети Facebook - концерн Meta - планирует массовое сокращение рабочих мест, под угрозой находятся "многие тысячи" сотрудников, сообщила в воскресенье, 6 ноября, американская газета The Wall Street Journal ссылкой на инсайдеров. Официальное заявление концерна ожидается 9 ноября.

В компании Meta, которой, помимо Facebook, принадлежат также соцсеть Instagram и мессенджер WhatsApp, работают по всему миру около 87 тысяч человек. В третьем квартале концерн зафиксировал падение доходов и снижение оборота. Доходы упали с 29 млрд до 27,7 млрд долларов, а прибыль сократилась вдвое до 4,4 млрд долларов.

Глава Meta Марк Цукерберг на презентации отчетности за очередной квартал в конце октября заявил, что он настроен оптимистично и уверен, что его концерн в результате нынешних испытаний только окрепнет. Meta, как и другие крупные интернет-компании, оборот которых зависит преимущественно от рекламных доходов, в настоящее время страдает из-за того, что рекламодатели на фоне ухудшения экономической ситуации сокращают бюджеты на маркетинг.

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