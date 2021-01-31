В России задержанные на акциях за Навального просят о помощи

Перед спецприемниками в Москве и Санкт-Петербурге выстроились многочасовые очереди из автозаков с людьми, которых отправили под административный арест после массовых акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января, сообщило во вторник, 2 февраля, издание "ОВД-Инфо" со ссылкой на задержанных.

По их словам, в Москве автозаки стоят перед спецприемником для мигрантов в деревне Сахарово в Троицком административном округе. Полицейские не проводят людей внутрь, утверждая, что в спецприемнике нет мест, а время ожидания может составить до 48 часов. Как сообщил один из задержанных, ночью 2 февраля перед спецприемником стояли восемь автобусов. Люди жалуются на то, что их не кормят, не дают попить, не пускают в туалет. Кроме того, по их словам, в автозаках холодно и не хватает мест.

Около 6 часов утра 2 февраля задержанные записали видеообращение с призывом о помощи.

Мы, задержанные 31 января на мирной акции протеста, просим помощи и внимания общественности на бесчеловечные условия, в которых мы вынуждены находиться. С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Фактически еще ни разу нас не кормили. Последние девять часов мы находимся в автобусе, где людей вынуждают находиться стоя. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет. Здесь, куда нас привезли, в изолятор для мигрантов в деревне Сахарово, в таких же условиях находятся десятки других автомобилей с задержанными. Мы требуем от СПЧ, ГУВД Москвы и Генеральной прокуратуры немедленно прекратить данные издевательства! Мы просим свободные СМИ распространить данное обращение.

В Санкт-Петербурге микроавтобусы с арестованными выстроились в длинную очередь перед спецприемником на Захарьевской улице. За один час внутрь проводят примерно по три человека. Люди жалуются на холод. Кроме того, как сообщает "ОВД-Инфо", задержанным говорят, что из-за нехватки мест их могут посадить вместе с теми, кто проходит по уголовным делам.

31 января в Москве, Петербурге и более чем 100 городах России вновь прошли многочисленные акции в поддержку Алексея Навального, который находится в СИЗО "Матросская тишина". Правоохранительные органы жестко разогнали протестующих, применяя дубинки и электрошокеры. В 90 городах страны было здержано более 5600 человек, в том числе около 1800 человек в Москве и свыше 1300 - в Санкт-Петербурге.

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