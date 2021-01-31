В России задержанные на акциях за Навального просят о помощи

Перед спецприемниками в Москве и Санкт-Петербурге выстроились многочасовые очереди из автозаков с людьми, которых отправили под административный арест после массовых акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января, сообщило во вторник, 2 февраля, издание "ОВД-Инфо" со ссылкой на задержанных.
По их словам, в Москве автозаки стоят перед спецприемником для мигрантов в деревне Сахарово в Троицком административном округе. Полицейские не проводят людей внутрь, утверждая, что в спецприемнике нет мест, а время ожидания может составить до 48 часов. Как сообщил один из задержанных, ночью 2 февраля перед спецприемником стояли восемь автобусов. Люди жалуются на то, что их не кормят, не дают попить, не пускают в туалет. Кроме того, по их словам, в автозаках холодно и не хватает мест.
Около 6 часов утра 2 февраля задержанные записали видеообращение с призывом о помощи.
Мы, задержанные 31 января на мирной акции протеста, просим помощи и внимания общественности на бесчеловечные условия, в которых мы вынуждены находиться. С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Фактически еще ни разу нас не кормили. Последние девять часов мы находимся в автобусе, где людей вынуждают находиться стоя. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет. Здесь, куда нас привезли, в изолятор для мигрантов в деревне Сахарово, в таких же условиях находятся десятки других автомобилей с задержанными. Мы требуем от СПЧ, ГУВД Москвы и Генеральной прокуратуры немедленно прекратить данные издевательства! Мы просим свободные СМИ распространить данное обращение.
В Санкт-Петербурге микроавтобусы с арестованными выстроились в длинную очередь перед спецприемником на Захарьевской улице. За один час внутрь проводят примерно по три человека. Люди жалуются на холод. Кроме того, как сообщает "ОВД-Инфо", задержанным говорят, что из-за нехватки мест их могут посадить вместе с теми, кто проходит по уголовным делам.
31 января в Москве, Петербурге и более чем 100 городах России вновь прошли многочисленные акции в поддержку Алексея Навального, который находится в СИЗО "Матросская тишина". Правоохранительные органы жестко разогнали протестующих, применяя дубинки и электрошокеры. В 90 городах страны было здержано более 5600 человек, в том числе около 1800 человек в Москве и свыше 1300 - в Санкт-Петербурге.
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Новая акция протеста в городах России
Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.
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Число участников в некоторых городах возросло
Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.
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Протесты в России 31 января: как это было
Власти готовились заранее
В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.
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Протесты в России 31 января: как это было
Хороводы вокруг хороводов
Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.
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Протесты в России 31 января: как это было
Неприступная крепость
Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.
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Протесты в России 31 января: как это было
Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
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Протесты в России 31 января: как это было
С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
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Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
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Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
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Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
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Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман