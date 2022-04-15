 В России заблокировали сайты Radio France Internationale и The Moscow Times | Новости из Германии о России | DW | 15.04.2022

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Россия

В России заблокировали сайты Radio France Internationale и The Moscow Times

Основанием для блокировки Роскомнадзором стали публикации о жертвах насилия со стороны российских военных и отказе сотрудников ОМОНа принимать участие в войне против Украины.

Офис Radio France International в Исси-ле-Мулино под Парижем

Роскомнадзор (РКН) заблокировал в пятницу, 15 апреля, доступ к сайту Radio France Internationale (RFI) на территории РФ. Основанием для этого шага стало требование Генеральной прокуратуры ограничить доступ к отдельной статье, опубликованной русской службой RFI. В ней приводятся фрагменты из репортажа спецкора Le Figaro из Киева с рассказом украинского клинического психолога Катерины Галянт о жертвах насилия со стороны российских военных. Однако пользователям в России оказался недоступен сайт ко всему домену RFI как на русском, так и на других языках.

В этот же день РКН заблокировал и русскоязычную версию интернет-издания The Moscow Times - за публикацию новости об отказе сотрудников ОМОНа принимать участие в войне против Украины. По сведениям проекта "Роскомсвобода", на основе данного решения под блокировку в РФ попали издания из Грузии, Украины и Латвии.

Закон о "фейках" об армии РФ

РКН предупредил 25 февраля, что при освещении ситуации в Украине СМИ должны использовать только официальные российские источники. За публикацию "ложной", по версии ведомства, информации регулятор пригрозил наказанием в виде блокировок и штрафа в размере до 5 млн рублей. Кроме того, был принят закон о распространении "фейков" о российской армии и ее дискредитации, грозящий в том числе гражданам, публично высказывающим несогласие с войной.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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