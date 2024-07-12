В России заблокировали сайт с фанфиками "Фикбук"

Роскомнадзор заблокировал на территории РФ крупнейший русскоязычный сайт с фанфиками - "Книга фанфиков", или "Фикбук". Об этом говорится в Telegram-канале сообщества в пятницу, 12 июля. Сайт также добавлен в реестр заблокированных ресурсов ведомства.

Владельцы "Фикбука" назвали блокировку "недоразумением", заявив, что работают над тем, чтобы это "исправить". О причине ограничения доступа к ресурсу официально не сообщается.

9 июля "Интерфакс" писал, что Роскомнадзор направил владельцам "Фикбука" требование "удалить с сайта запрещенную в РФ информацию с пропагандой ЛГБТ", пригрозив блокировкой в случае отказа. Ведомство, как утверждается, направляло такие уведомления и ранее, но "владельцы ресурса удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили на другие".

Как напоминает Telegram-канал SOTA, в декабре 2022 года "Фикбук" сообщил о разделении на два ресурса. Помимо собственно "Фикбука" возник новый сайт - "Слэшбук", на который руководители платформы планировали перенести весь контент, посвященный однополым отношениям.

"Фикбук" был создан в 2009 году. Это самая популярная в России площадка для публикации произведений в жанре фанфик - любительских сочинений по мотивам популярных оригинальных книг, фильмов, сериалов, аниме, комиксов и компьютерных игр.

Роман о зомби-апокалипсисе в РФ потребовали снять с продажи

Накануне также стало известно, что Генпрокуратура России потребовала изъять из продажи роман Ивана Филиппова "Мышь" о зомби-апокалипсисе в Москве. Об этом сообщил основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе. По его словам, ведомство нашло в романе "угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности", а также информацию, направленную на "дестабилизацию общественно-политической обстановки в России".

Роман "Мышь" вышел в 2023 году. В нем рассказывается о том, как Москву охватывает зомби-апокалипсис после утечки из лаборатории, в которой разрабатывали средство для продления жизни Владимира Путина. В книге среди прочих упоминаются патриарх Кирилл и пропагандистка Маргарита Симоньян.

На "Мышь" в последние месяцы активно жаловались провоенные российские блогеры. В апреле Минюст признал Филиппова "иноагентом", среди причин - выступление против войны в Украине и формирование "негативного образа" России и ее армии.