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В России заявили об уничтожении около 50 украинских БПЛА

Александра Иванова
29 ноября 2024 г.

Пользователи Telegram сообщают об атаке БПЛА на нефтебазу в Каменском районе Ростовской области. Врио губернатора области Юрий Слюсарь написал лишь о "крупном пожаре на промобъекте".

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Пожар на Глубокинской нефтебазе в Ростовской области в августе 2024 года
Пожар на Глубокинской нефтебазе в Ростовской области в августе 2024 годаФото: REUTERS

Дежурными средства ПВО над регионами Росси в ночь на пятницу, 29 ноября, было уничтожено 47 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Как следует из  поста, 29 дронов было сбито над территорией Ростовской области, восемь - над территорией Краснодарского края, по три - над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей. Еще один - над аннексированным Крымом.

Между тем врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вскоре после полуночи отчитался, что к тому моменту на северо-западе Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА.

Сообщения об атаке на нефтебазу под Ростовом

Около 3.00 Слюсарь сообщил, что "дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте" в Каменском районе, при тушении пожара задействовано 109 человек, 38 единиц техники. О каком промобъекте идет речь и стал ли пожар результатом атаки БПЛА, он не уточнил.

В комментариях к этому посту одна из пользовательниц написала, что "слышала, как что-то взорвалось в Каменске-Шахтинском". Другой пользователь призвал принять меры, чтобы обезопасить этот объект, "так как это уже не в первый раз". Еще одна пользовательница указывает, что была атакована "нефтебаза "Атлас" (Глубокинская нефтебаза. - Ред.)" в Каменском районе Ростовской области, напомнив, что она уже подвергалась атакам в августе: "Пожар тогда не могли устранить в течение нескольких дней".

О пожаре на нефтебазе в Каменском районе Ростовской области сообщает также Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

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26 ноября 2024 г.30:02 мин.

Сообщение Минобороны РФ об уничтожении украинских БПЛА над Россией

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