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ГУР взяло ответственность за атаку на нефтебазу под Ростовом

Екатерина Венкина
28 августа 2024 г.

Источник в разведке сообщил украинским СМИ, что атака на нефтебазу под городом Каменск-Шахтинский проведена при участии ГУР Минобороны и Сил специальных операций ВСУ.

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Пожар на нефтехранилище в Ростовской области
Пожар на нефтехранилище в Ростовской областиФото: Handout/REUTERS

Пожар на нефтебазе "Атлас" Росрезерва под городом Каменск-Шахтинский в Ростовской области РФ - результат совместных действий Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), операция проведена с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом в среду, 28 августа, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в ГУР. Публикации со ссылкой на собеседника в разведке вышли и у других украинских СМИ, включая газету "Украинская правда" и агентство УНИАН.

По информации источника, объект - часть российского военно-промышленного комплекса и работает на обеспечение деятельности российских вооруженных сил (ВС РФ).

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ночь на 28 августа над регионом были сбиты четыре беспилотника. В тушении пожара задействованы силы экстренного реагирования, добавил он.

Нефтепродукты для ВС РФ

Как уточнило издание Korrespondent.net, комбинат "Атлас" поставляет нефтепродукты для ВС РФ.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны РФ и Росрезерва в рамках маневров "Кавказ-2020". Тогда, как сообщалось, отрабатывали три способа доставки нефтепродуктов войскам - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

Атака на базу в Пролетарске

Ранее, 18 августа, от удара украинского дрона произошел пожар на нефтебазе в другом городе Ростовской области - Пролетарске. Тогда загорелось около 20 цистерн с дизельным топливом объемом 5000 кубометров каждая. Пожарные десять дней не могут потушить огонь.

На минувшей неделе базу в Пролетарске вновь атаковал беспилотник. Предположительно, целью были цистерны с керосином, до которых огонь изначально не дошел.

На фоне пожара на складе топлива местные власти отменили празднование Дня города и столетия Пролетарского района. По данным СМИ, в Ростовской области начали массово продавать нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы.

 

 

 

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