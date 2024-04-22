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В РФ выявлена практика пыток в ИК для пожизненно осужденных

Ольга Лебедева
22 апреля 2024 г.

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру в связи с сообщениями о пытках в колонии для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в Оренбургской области.

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Колючая проволока на заборе
Из оренбургской ИК сообщают о пытках заключенныхФото: Imago/Hohlfeld

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Генеральную прокуратуру провести проверку сообщений о пытках заключенных в исправительной колонии № 6 в Оренбургской области, в которой содержатся пожизненно осужденные. В понедельник, 22 апреля, она сообщила, что "взяла ситуацию на особый контроль".

"В мой адрес поступило обращение в защиту прав заключенных ИК № 6 по Оренбургской области, более известной как "Черный дельфин", о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения", - написала она в Telegram

Пытки заключенных в оренбургской колонии

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева указала на ситуацию с приговоренными к пожизненному заключению в колонии "Черный дельфин". По ее данным, они "регулярно подвергаются физическим наказаниям за малейшую оплошность, в том числе за невыработку нормы плана на производстве".

"Одна из форм пыток - требование стоять в позе "ласточки" (когда человека подвешивают за застегнутые за спиной наручники - Ред.)  по нескольку часов. Тем, кто посмеет жаловаться, отбивают ноги до черноты или присоединяют ток к гениталиям", - написала она в статье в "Московском комсомольце".

По словам Меркачевой, эти данные она получила в обращении с указанием избитых в 2024 году заключенных. Правозащитница направила соответствующие запросы в Следственный комитет РФ и прокуратуру, а также уполномоченному по правам человека.

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