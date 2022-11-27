Обвиняемый по "тюменскому делу" рассказал о пытках

Антифашисту из Сургута Никите Олейнику грозит пожизненное заключение по делу о подготовке взрыва на ТЭЦ-2 в Тюмени.

Антифашист из Сургута Никита Олейник, проходящий обвиняемым по так называемому "тюменскому делу", в ходе адвокатского опроса рассказал о том, как его пытали при задержании, добиваясь признательных показаний. Выдержки из этого документа в субботу, 26 ноября, публикует Telegram-канал "Тюменское дело" , который ведет группа поддержки фигурантов.

Пытки током и избиения

Кроме прочего, Олейник сообщает, что после задержания его привезли в "ангар или гараж", сняли с него обувь и носки, "ноги чем-то смочили, надели на пальцы обеих ног какие-то провода и пустили ток". После доставки молодого человека из Сургута в отделение в Тюмени его "уронили на пол и начали бить по голове в область затылка и височной части", "били по пояснице", "руки и ноги связали скотчем и начали выламывать плечевые и тазовые суставы", вспоминает Олейник.

По мнению авторов Telegram-канала, рассказ Никиты Олейника во многом напоминает показания других фигурантов "тюменского дела", в особенности Романа Паклина, которого задержали в Сургуте. "Судя по всему, технологии пыток силовиков детально отработаны за годы службы, и произошедшее с Никитой - это не случайность и не исключение, а иллюстрация нормализации и системности пыток в российских силовых структурах", - говорится в сообщении.

В начале ноября о применении к нему пыток и угроз изнасилованием рассказал другой фигурант "тюменского дела" - Кирилл Брик.

"Тюменское дело"

В рамках так называемого "тюменского дела" суд в Тюмени в сентябре арестовал шестерых антифашистов и анархистов - Никиту Олейника, Кирилла Брика, Дениза Айдына, Даниила Чертыкова, Романа Паклина и Юрия Незнамова. Следствие считает их "террористическим сообществом", 27-летнего Никиту Олейника - его лидером. Следствие утверждает, что молодые люди, которым от 23 до 28 лет, готовились осуществить взрыв на ТЭЦ-2 в Тюмени.

По предъявленному ему обвинению Олейнику грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Близкие обвиняемых сравнивают их ситуацию с резонансным делом "Сети", фигуранты которого также неоднократно заявляли о пытках, а в итоге получили длительные сроки лишения свободы по обвинению в терроризме.

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