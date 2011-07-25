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Сургут

Город в России, административный центр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа.

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Контекст

Сургут

США ввели санкции против двух следователей из Сургута

США ввели санкции против двух следователей из Сургута

Сургутские следователи, по данным Госдепа, ответственны за пытки и избиения последователей "Свидетелей Иеговы".
Политика10 сентября 2019 г.

ИГ опубликовало видео напавшего на людей в Сургуте

ИГ опубликовало видео напавшего на людей в Сургуте

На видеозаписи юноша присягает на верность главе террористической группировки ИГ.
Политика21 августа 2017 г.
Место нападения в Сургуте

Нападение в Сургуте будет расследовать ГСУ СКР

Нападение в Сургуте будет расследовать ГСУ СКР

Дело о нападении мужчины с ножом в Сургуте будет расследовать ГСУ СКР в связи с "широким общественным резонансом".
Политика20 августа 2017 г.
Место нападения в Сургуте

Нападавший в Сургуте имел при себе муляж бомбы

Нападавший в Сургуте имел при себе муляж бомбы

ИГ утверждает, что стояло за атакой в центре Сургута. Между тем СК РФ расследует дело по статье "покушение на убийство".
Политика19 августа 2017 г.
Полицейский автомобиль

В Сургуте неизвестный с ножом ранил семь прохожих

В Сургуте неизвестный с ножом ранил семь прохожих

Преступник с ножом напал на прохожих в Сургуте, семь человек получили ранения. Нападавший был убит полицейскими.
Политика19 августа 2017 г.
Электростанция

Немецкий концерн E.On запустил в Сургуте два энергоблока

Немецкий концерн E.On запустил в Сургуте два энергоблока

Ведущий немецкий энергетический концерн E.On запустил две турбины на Сургутской ГРЭС-2. Инвестиции E.On в российский энергетический сектор достигли почти 3 миллиардов евро.
25 июля 2011 г.
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