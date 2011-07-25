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Сургут
Город в России, административный центр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа.
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Контекст
США ввели санкции против двух следователей из Сургута
США ввели санкции против двух следователей из Сургута
Сургутские следователи, по данным Госдепа, ответственны за пытки и избиения последователей "Свидетелей Иеговы".
Политика
10.09.2019
10 сентября 2019 г.
ИГ опубликовало видео напавшего на людей в Сургуте
ИГ опубликовало видео напавшего на людей в Сургуте
На видеозаписи юноша присягает на верность главе террористической группировки ИГ.
Политика
21.08.2017
21 августа 2017 г.
Нападение в Сургуте будет расследовать ГСУ СКР
Нападение в Сургуте будет расследовать ГСУ СКР
Дело о нападении мужчины с ножом в Сургуте будет расследовать ГСУ СКР в связи с "широким общественным резонансом".
Политика
20.08.2017
20 августа 2017 г.
Нападавший в Сургуте имел при себе муляж бомбы
Нападавший в Сургуте имел при себе муляж бомбы
ИГ утверждает, что стояло за атакой в центре Сургута. Между тем СК РФ расследует дело по статье "покушение на убийство".
Политика
19.08.2017
19 августа 2017 г.
В Сургуте неизвестный с ножом ранил семь прохожих
В Сургуте неизвестный с ножом ранил семь прохожих
Преступник с ножом напал на прохожих в Сургуте, семь человек получили ранения. Нападавший был убит полицейскими.
Политика
19.08.2017
19 августа 2017 г.
Немецкий концерн E.On запустил в Сургуте два энергоблока
Немецкий концерн E.On запустил в Сургуте два энергоблока
Ведущий немецкий энергетический концерн E.On запустил две турбины на Сургутской ГРЭС-2. Инвестиции E.On в российский энергетический сектор достигли почти 3 миллиардов евро.
25.07.2011
25 июля 2011 г.
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