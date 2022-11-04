Еще один арестованный по "тюменскому делу" сообщил о пытках

Антифашиста Кирилла Брика, обвиняемого в изготовлении взрывчатки для теракта на ТЭЦ-2 в Тюмени, избивали и угрожали изнасиловать шваброй, следует из текста его допроса адвокатом.

Кирилл Брик - один из фигурантов так называемого "тюменского дела", по которому суд в Тюмени в конце сентября арестовал шестерых антифашистов, - сообщил о применении к нему во время дознания и следствия и пыток, а также угрозах изнасилования. В четверг, 3 ноября, группа поддержки обвиняемых по этому делу опубликовала текст допроса Брика адвокатом.

Как следует из этого документа, Брика и другого фигуранта "тюменского дела" - Дениза Айдына - задержали 30 августа в Тюмени в районе ТЭЦ-2. После доставки их в оперативно-розыскную часть (ОРЧ) Брику положили на лицо лист бумаги и обмотали голову скотчем. После этого у него требовали, чтобы он признался в изготовлении взрывного устройства и осуществлении террористической деятельности. При этом его неоднократно "роняли со стула" и наносили удары по голове тыльной стороной ладони, указано в тексте допроса.

На следующий день, 31 августа, один из сотрудников ОЧР, по словам Брика, потребовал от него, чтобы он на допросе у следователя признался, что он вместе с Айдыном изготовил взрывное устройство с целью подрыва железнодорожных путей в Тюмени и что они планируют передать такое же устройство в Екатеринбург с аналогичной целью. При отказе дать такие показания Брику грозили "ввести в анальное отверстие черенок или ручку от швабры", следует из документа.

"Тюменское дело"

По версии следствия, лидером террористической группы, в которую якобы входил и Кирилл Брик, был 27-летний Никита Олейник из Сургута. Брик и Айдын планировали осуществить взрывы на ТЭЦ, а ветеринар из Екатеринбурга Данил Чертыков должен был "оснащать их препаратами". Какую роль играли другие два фигуранта дела - Юрий Незнамов и Роман Паклин, - не уточняется.

Ранее во время адвокатского опроса Незнамов подробно описал применяемые к нему пытки. По его словам, его душили пакетом, лили воду на нос и рот, связывали в ногах и руках и пытали током.

О том, что его пытали электричеством, сообщал своим матери и девушке и Роман Паклин. Данил Чертыков в середине сентября рассказал своему адвокату во время встречи с ним в СИЗО, что его избивали при задержании и заставляли подписывать документы. За отказ молодого человека следовать этим требованиям его заставили делать приседания. Как Чертыков сообщил адвокату, в ночь после задержания он сделал их около 400 приседаний. Кроме того, по словам обвиняемого, силовики пинали его по ногам и угрожали расправой его маме и девушке.

Всем фигурантом "тюменского дела" от 23 до 28 лет. Их близкие сравнивают их ситуацию с резонансным делом "Сети", фигуранты которого также неоднократно заявляли о пытках, а в итоге получили длительные сроки лишения свободы по обвинению в терроризме.

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