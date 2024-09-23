В России введут наказания для иностранцев за "русофобию"

В УК появится статья за дискриминационные действия против россиян, совершенные иностранцами за пределами РФ. Правительство России поддержало соответствующий законопроект.

Правительство России одобрило введение наказания для иностранцев за "русофобию". Кабмин подготовил положительный проект официального отзыва на проект закона о введении уголовной ответственности за "русофобию" для иностранцев за рубежом, сообщило в понедельник, 23 сентября, агентство "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий документ.

В УК РФ планируется ввести новую статью 136.1 "Русофобия". Первая часть будет предусматривать ответственность за дискриминационные действия, совершенные за пределами РФ иностранцами (в том числе должностными лицами) в отношении россиянина, а также постоянно проживающего в стране лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином России, а вторая часть - за публичные призывы к совершению таких действий.

Правительство одобрило данный законопроект при условии учета замечания, касающегося наказания по данной статье в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В Кабмине считают, что могут возникнуть трудности при реализации данного положения на практике с учетом специфики субъекта преступления.

Наказания для лиц, находящихся за пределами РФ

Планируются также поправки в ч. 3 ст. 12 УК "Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов России". Впредь оно будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в России, и совершивших преступление в отношении соотечественников без гражданства России.

В ч. 5 ст. 247 УПК "Участие подсудимого" вносятся изменения, согласно которым в некоторых случаях судебные разбирательства по уголовным делам о ряде преступлений небольшой и средней тяжести можно проводить без подсудимого (сейчас это касается лишь тяжких и особо тяжких преступлений).

Авторы законопроекта - вице-спикер, депутат от "Единой России" Ирина Яровая и ее соратник по партии - председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.