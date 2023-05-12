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Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance
ПолитикаРоссия

Яровая предложила уголовно наказывать за "русофобию"

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Уголовная ответственность за "русофобию" нужна, чтобы "сохранить мир и безопасность", - сказала вице-спикер Госдумы. Она уподобила "русофобию" "человеконенавистнической идеологии".

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Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая предложила ввести в России уголовную ответственность за проявление "русофобии".Выступая в пятницу, 12 мая, на ХI Петербургском экономическом форуме, она уподобила "русофобию" "человеконенавистнической идеологии" и заявила, что уголовная ответственность нужна, чтобы "остановить тех, кто пустился в гонку русофобии" и "сохранить мир и безопасность".

Заочные приговоры иностранцам за "русофобию"

Вице-спикера Госдумы поддержали замминистра юстиции Андрей Логинов и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова, в частности, сказала, что считает "русофобию" отдельным составом преступления и выразила мнение, что Россия имеет право выносить иностранцам заочные приговоры за "русофобскую деятельность". 

В конце февраля с аналогичной инициативой выступил глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, по статье о "русофобии" в будущем следует наказывать людей, живущих в других странах.

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