В России в результате стрельбы в детском саду погибли двое детей

В Ульяновской области России в результате стрельбы в детском саду в поселке Вешкайма, погибли двое детей и воспитательница, сообщили российские СМИ во вторник, 26 апреля. По словам депутата от региона Сергея Морозова, связавшегося с представителями исполнительной власти, убиты двое детей 2016 и 2017 года рождения и нянечка 1986 года рождения. Нападавший после нападения на детсад покончил с собой.

Представитель администрации Ульяновской области подтвердил "акт стрельбы и факт наличия четырех тел". Ранее власти региона сообщали о четырех погибших, без конкретизации.

Согласно сообщениям, неизвестный мужчина ворвался в детский сад под Ульяновском и открыл стрельбу. "Мужчина с оружием вошел в детский сад поселка Вешкайма во время "тихого часа", застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой", - сообщил информированный источник. По его сведениям, нападавшему было 68 лет, он имел все необходимые документы и лицензии на ружье ИЖ-27.

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