В России снизился суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19

Cуточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 647 случаев. Такие данные федеральный оперативный штаб обнародовал в воскресенье, 10 октября. Количество новых пациентов в воскресенье на 715 человек меньше, чем днем ранее, когда было выявлено 29 362 случая.

Кроме того, за последние сутки в России зафиксировано 962 летальных исхода от COVID-19. Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве - 72, Санкт-Петербурге - 64, а также в Свердловской области - 44. В общей сложности в РФ за время пандемии умерли 216 415 человек.

На сегодняшний день общее число случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированных в России за все время пандемии, составляет 7 775 365 заражений. 6 858 119 человек выздоровели, из них 17 274 человека выписаны за последние сутки.

В ФРГ свыше 65 процентов населения полностью вакцинированы

Между тем в настоящее время в Германии Институт имени Роберта Коха (RKI) зарегистрировал 7 612 новых случаев заражения в течение 24 часов. С момента проникновения вируса SARS-CoV-2 в ФРГ общее число инфицированных им составило 4 310 273 человека. Из них 94 202 человека умерли, 4,08 млн выздоровели. Прирост летальных исходов за последние сутки составил 24 случая.

Семидневный средний показатель прироста заражений в целом по стране составляет 66,1 случая на 100 тысяч жителей. Однако в федеральных землях его значение существенно колеблется - от 27,1 в Шлезвиг-Гольштейне до 104,1 в Бремене.

По состоянию на 8 октября в 84-миллионной Германии сделано 109 млн прививок. 68,5 процента населения страны получили хотя бы одну дозу вакцины, а 65,2 процента вакцинированы полностью.

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