В России резко выросло количество уведомлений о банкротстве

В России резко выросло количество сообщений кредиторов о намерении обанкротить должника - в октябре текущего года оно увеличилось по сравнению с показателем октября 2021-го в 2,4 раза, а в ноябре, по сравнению с ноябрем 2021-го - на 42 процента, сообщила в понедельник, 5 декабря, газета "Коммерсант" со ссылкой на статистику уведомлений о поданных банкротствах. Эксперты связывают происходящее с отменой моратория на банкротство, но полагают, что в ближайшее время главной причиной роста станет ухудшение экономической ситуации и падение покупательной способности россиян.

Уведомление о банкротстве - необходимая юридическая процедура, которая производится кредитором до подачи заявления о банкротстве заемщика. В России с 1 апреля по 1 октября действовал мораторий на банкротства юридических лиц, поэтому кредиторы долгое время не имели возможности банкротить заемщиков. С отменой моратория был зафиксирован резкий всплеск: число уведомлений выросло с 2306 в октябре 2021 года до 5953 в текущем году.

"Отмена моратория повлекла лавинообразный рост заявлений о намерениях и повлечет в будущем такой же рост банкротств", - констатировал член коллегии адвокатов Delcredere Сергей Савосько.

Проблемы у предпринимателей

Между тем в ноябре показатель продолжал демонстрировать резкий рост, хотя эффект отложенного спроса должен был значительно снизиться. По итогам месяца было зафиксировано 3327 уведомлений (+ 42 процента в годовом исчислении). Эксперты объяснили это не эффектом отмененного моратория, а ростом проблем у предпринимателей. Как отмечают юристы, число уведомлений стало расти еще в начале года: за январь - март их количество увеличилось в общей сложности на 6,4%, поэтому данные цифры могут свидетельствовать о долгосрочной тенденции ухудшения ситуации в бизнесе.

"С усложнением экономической обстановки в стране и мире, введением санкций и ограничений меняется структура бизнеса, снижается покупательная способность, компаниям приходится искать новые возможности и рынки сбыта, и не у всех получается перестроиться", - пояснила партнер практики коммерческих споров МЭФ Legal Римма Малинская.

Эксперты не ожидают принципиального снижения числа уведомлений о банкротстве в ближайшее время. По их прогнозам, тенденция к росту в ближайшее время сохранится и прекратится не раньше середины следующего года или на фоне резкого улучшения экономических условий. При этом эксперты отмечают, что негативную статистику могли бы "подправить" упрощение кредитования для бизнеса или новый мораторий на банкротство.

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