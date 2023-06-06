  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ОбществоРоссия

В РФ растет число смертей от отравления суррогатным сидром

Даниил Сотников
10 мин. назад

Из-за отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России пострадали 90 человек, 30 из них находятся в тяжелом состоянии.

https://p.dw.com/p/4SHDy
Бутылки с напитком "Мистер Сидр" на прилавке магазина
Бутылки с напитком "Мистер Сидр" на прилавке магазинаФото: Russian Investigative Committee/dpa/picture alliance

В России число погибших в результате отравления алкогольным напитком "Мистер Сидр" выросло до 32 человек. Такие данные агентство ТАСС приводит во вторник, 6 июня, со ссылкой на региональные власти.

Общее число отравившихся по всей России увеличилось до 90, в том числе пострадали четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина, сообщили в Минздраве. "На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей и Республики Удмуртия и Чувашской Республики находятся 4 пациента в крайне тяжелом состоянии, 30 пациентов тяжелой степени тяжести, 26 средней степени тяжести", - рассказали в ведомстве. 

Больше всего людей пострадало в Ульяновской области, где власти сообщили о 51 случае отравления, включая 20 летальных исходов.

Суд арестовал производителя алкогольного напитка "Мистер Сидр"

Ленинский районный суд Ульяновска 6 июня арестовал 32-летнего Анара Гусейнова - владельца фирмы "Анди", производящей суррогатный алкогольный напиток "Мистер Сидр", сообщило местное издание "73 онлайн". Ранее он уже привлекался к административной ответственности за торговлю сидром без документов, отмечает ТАСС.

Следствие предполагает, что причина отравления - метанол, который оказался в составе напитка вместо этанола. В отношении Гусейнова возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Смотрите также:

Как война влияет на демографию в России

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

мужчина смотрит на бутылку водки

Отравления "Боярышником" в Иркутске - лишь верхушка айсберга

Отравления "Боярышником" в Иркутске - лишь верхушка айсберга

Массовые отравления в Иркутске взволновали даже Кремль. Но интоксикация суррогатами алкоголя - давняя проблема в России. DW поговорила с экспертами об ее масштабах и последствиях.
Политика22 декабря 2016 г.
external

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира, а Госдума хочет вернуть вытрезвители (11.11.19)

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира, а Госдума хочет вернуть вытрезвители (11.11.19)

Потребление алкоголя в РФ, по данным ВОЗ, снизилось. Но в мировом рейтинге Россия занимает седьмую строчку. Каждый год из-за алкоголя в РФ погибают десятки тысяч людей. И скоро в стране снова заработают вытрезвители.
Политика11 ноября 2019 г.02:39 мин.
Бутылки с пивом крупным планом

Сначала пандемия, потом война: на фоне кризисов россияне пьют больше алкоголя

Сначала пандемия, потом война: на фоне кризисов россияне пьют больше алкоголя

Розничные продажи крепкого алкоголя в РФ выросли в 2022 году на 7,5% по сравнению с 2021-м, а самогон стали варить чаще еще во время пандемии коронавируса. Как меняется употребление алкоголя в кризисы - у DW.
Общество31 марта 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Спутниковый снимок разрушенной плотины Каховской ГЭС, 6 июня 2023 г.

Разрушение Каховской ГЭС и другие события 468-го дня войны

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Елена Колбасникова и ее адвокат Маркус Байзихт

Как в Кельне судили "фанатку Путина"

Как в Кельне судили "фанатку Путина"

Общество3 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Крушение Каховской ГЭС. Суд над "фанаткой Путина". DW Шоу

Крушение Каховской ГЭС. Суд над "фанаткой Путина". DW Шоу

Политика8 ч. назад61:14 мин.
Карикатура - потирающий руки судья в мантии стоит перед конвейером, на котором чередой движутся папки с надписью "Дело Навального" с номерами от 153 и выше.

Новый процесс против Навального: судебный конвейер в работе

Новый процесс против Навального: судебный конвейер в работе

Права человека9 ч. назад
Во время торгов в аукционный зал кельнской семейной компании VAN HAM

Как в Кельне продавали картину Пикассо

Как в Кельне продавали картину Пикассо

Культура9 ч. назад
Выставка "Украинский модернизм" в кельнском Музее Людвига открылась 3 июня 2023 года

Разорвать Малевича? Русский авангард как проблема

Разорвать Малевича? Русский авангард как проблема

Культура15 ч. назад
Святогорская лавра (слева) и разрушенный мост в Святогорске

Святогорская лавра в Донбассе. Что с ней будет после войны?

Святогорская лавра в Донбассе. Что с ней будет после войны?

Конфликты20 ч. назад
На главную страницу