В РФ растет число смертей от отравления суррогатным сидром

Из-за отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России пострадали 90 человек, 30 из них находятся в тяжелом состоянии.

В России число погибших в результате отравления алкогольным напитком "Мистер Сидр" выросло до 32 человек. Такие данные агентство ТАСС приводит во вторник, 6 июня, со ссылкой на региональные власти.

Общее число отравившихся по всей России увеличилось до 90, в том числе пострадали четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина, сообщили в Минздраве. "На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей и Республики Удмуртия и Чувашской Республики находятся 4 пациента в крайне тяжелом состоянии, 30 пациентов тяжелой степени тяжести, 26 средней степени тяжести", - рассказали в ведомстве.

Больше всего людей пострадало в Ульяновской области, где власти сообщили о 51 случае отравления, включая 20 летальных исходов.

Суд арестовал производителя алкогольного напитка "Мистер Сидр"

Ленинский районный суд Ульяновска 6 июня арестовал 32-летнего Анара Гусейнова - владельца фирмы "Анди", производящей суррогатный алкогольный напиток "Мистер Сидр", сообщило местное издание "73 онлайн". Ранее он уже привлекался к административной ответственности за торговлю сидром без документов, отмечает ТАСС.

Следствие предполагает, что причина отравления - метанол, который оказался в составе напитка вместо этанола. В отношении Гусейнова возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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