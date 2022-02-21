Правозащитники предложили Госдуме рассмотреть альтернативный законопроект против пыток

Российские правозащитники предложили Государственной думе рассмотреть альтернативный, подготовленный ими вариант законопроекта против пыток, назвав рассматриваемый депутатами законопроект "опасным и бесполезным". "Пытки" в этом проекте так и не удостоились отдельной статьи в УК РФ, им отводится беспредметная роль превышения должностных полномочий, - заявили в понедельник, 21 февраля, Фонд "Общественный вердикт" и Комитет против пыток. - Определение в примечании к законопроекту, вопреки утверждениям его авторов, противоречит обязательным для России международным требованиям".

Правозащитники подчеркнули, что при рассмотрении законопроекта в Госдуме не состоялось полноценного обсуждения общественно значимой проблемы борьбы с пытками, являющимися "грубейшим нарушением фундаментальных прав человека". При этом дежурное выступление авторов законопроекта "свелось к его пересказу и полному отсутствию аргументов". "И сам законопроект, и его рассмотрение в парламенте выглядят как плохо прикрытая попытка законодателей как можно быстрее снизить градус напряжения в обществе вместо того, чтобы начать системно бороться с проблемой", - подчеркнули они.

Пытки - спланированное групповое преступление

Одновременно авторы обращения указали, что пытки чаще всего являются "спланированным групповым преступлением" с применением тщательно выбранных орудий и должны преследоваться как "самостоятельное преступление особой тяжести, а не досадный сбой в применении должностных полномочий". Это игнорируется в рассматриваемом Госдумой законопроекте, в котором пытки представляются в качестве внезапного действия одного сотрудника, превышающего свои полномочия, отмечается в заявлении. При этом правозащитники ссылаются на опыт своих организаций, которые добились наказания полицейских и сотрудников пенитенциарных учреждений по более 100 уголовных дел.

Между тем глава отдела международно-правовой защиты Комитета против пыток Ольга Садовская раскритиковала сам факт, что рассматриваемый Думой законопроект поддержали Генпрокуратура, МВД, СК и ФСИН. "Если те ведомства, которые пытки применяют и не расследуют, всецело поддерживают такую криминализацию пыток, то это говорит только о том, что законопроект подходит для того, чтобы можно было и дальше пытать, и не расследовать", - заявила она.

Собственный вариант законопроекта против пыток и жестокого обращения Фонд "Общественный вердикт" и Комитет против пыток опубликовали в открытом доступе на своих сайтах и пригласили изучить его общественность и законодателей.

Ужесточение наказания за пытки

Законопроект об ужесточении наказаний за пытки, организованные или совершенные представителями власти, внесен в Госдуму в конце декабря 2021 года. Он относит к категории особо тяжких преступлений пытки, совершенные представителями власти, и предусматривает за них наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В документе также вводится понятие "запугивание", а принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН предложено приравнять к пыткам. В действующем Уголовном кодексе РФ есть статья 117 "Истязания". Преступления, совершенные по этой статье, караются лишением свободы на срок до семи лет.

В октябре проект по защите прав заключенных Gulagu.net начал публикацию видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице № 1. Эти ролики были переданы проекту бывшим заключенным, который имел доступ к камерам наблюдения в больнице.

Материалы Gulagu.net вызвали широкий резонанс в России. После их публикации было возбуждено несколько уголовных дел, глава управления ФСИН Саратовской области ушел в отставку. В конце ноября президент России Владимир Путин уволил директора ФСИН Александра Калашникова.

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