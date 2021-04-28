В России подполковник ФСБ арестован по подозрению во взяточничестве

По подозрению в получении взятки задержан заместитель начальника управления ФСБ по городу Клин подполковник Максим Катин. Об этом российские СМИ сообщают в субботу, 19 июня, указывая, что само задержание произошло с поличным еще 16 июня.

По имеющейся информации, Катин за плату обещал поддержку бизнесменам, занимающимся незаконной разработкой песчаных карьеров и щебня в Клинском районе. Сумма предполагаемой взятки могла составлять 1,7 млн рублей (около 19,6 тысяч евро), пишет ТАСС. Военный суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Рост коррупционных преступлений

Ранее, в апреле, Генпрокуратура РФ сообщила, что количество коррупционных преступлений с начала 2021 года возросло на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Около половины из них - это случаи взяточничества, а размер каждой третьей взятки не превышает 10 тысяч рублей.

Задержания сотрудников ФСБ

В 2019 году в Москве были задержаны шесть сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 млн рублей в одном из банков.

В 2017 году "Коммерсант" сообщал о задержании и аресте пяти сотрудников управления ФСБ по Москве и Московской области по делу о получении взятки в размере 3 млн рублей.

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