В России официальное число смертей от коронавируса превысило 50 тысяч

Число официально зарегистрированных смертей от последствий коронавирусной инфекции в России превысило 50-тысячный рубеж и составило 50 347. За минувшие сутки этот показатель возрос на 585, сообщил оперативный штаб в Москве в субботу, 19 декабря. Число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 28 209 до 2 819 429, указывается далее.

Больше всего инфицированных выявлено в Москве (6459), Санкт-Петербурге (3754) и Московской области (1514).

Данные по Украине

Число случаев заражения в Украине за прошедшие 24 часа возросло на 11 742 до 956 123. От пневмонии COVID-19 скончались 213 человек, а общее число смертей увеличилось до 16 469, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

В Германии - более 31 тысячи новых инфицированных

В Германии за минувшие сутки выявлено 31 300 новых инфицированных SARS-CoV-2, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Накануне этот показатель составил 33 777, но при этом около 3500 случаев были переданы институты с опозданием и относились к предыдущему дню. Неделей ранее, 12 декабря, показатель суточного прироста инфицированных составлял 28 438. Общее число зараженных с начала пандемии в Германии, по данным RKI, увеличилось до 1 471 238. Из них 25 640 человек скончались, 702 - за последние сутки.

В Индии более 10 млн инфицированных

Индия стала второй после США страной мира, в которой выявлено более 10 миллионов инфицированных коронавирусом. Министерство здравоохранения в Нью-Дели зафиксировало 27 022 новых случая заражения, общий показатель с начала пандемии возрос до 10 004 893. Число летальных исходов увеличилось на 338 до 144 789.

Мировая статистика пандемии

Между тем число выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире с начала пандемии составляет более 75,736 миллиона, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса по состоянию на 12.20 мск. От последствий коронавирусной инфекции в мире скончались 1,676 миллиона человек, выздоровели около 42,722 миллиона человек. Больше всего инфицированных выявлено в США, Индии и Бразилии.

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