В России официальное число смертей от коронавируса превысило 50 тысяч

Число официально зарегистрированных смертей от последствий коронавирусной инфекции в России превысило 50-тысячный рубеж и составило 50 347. За минувшие сутки этот показатель возрос на 585, сообщил оперативный штаб в Москве в субботу, 19 декабря. Число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 28 209 до 2 819 429, указывается далее.
Больше всего инфицированных выявлено в Москве (6459), Санкт-Петербурге (3754) и Московской области (1514).
Данные по Украине
Число случаев заражения в Украине за прошедшие 24 часа возросло на 11 742 до 956 123. От пневмонии COVID-19 скончались 213 человек, а общее число смертей увеличилось до 16 469, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
В Германии - более 31 тысячи новых инфицированных
В Германии за минувшие сутки выявлено 31 300 новых инфицированных SARS-CoV-2, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Накануне этот показатель составил 33 777, но при этом около 3500 случаев были переданы институты с опозданием и относились к предыдущему дню. Неделей ранее, 12 декабря, показатель суточного прироста инфицированных составлял 28 438. Общее число зараженных с начала пандемии в Германии, по данным RKI, увеличилось до 1 471 238. Из них 25 640 человек скончались, 702 - за последние сутки.
В Индии более 10 млн инфицированных
Индия стала второй после США страной мира, в которой выявлено более 10 миллионов инфицированных коронавирусом. Министерство здравоохранения в Нью-Дели зафиксировало 27 022 новых случая заражения, общий показатель с начала пандемии возрос до 10 004 893. Число летальных исходов увеличилось на 338 до 144 789.
Мировая статистика пандемии
Между тем число выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире с начала пандемии составляет более 75,736 миллиона, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса по состоянию на 12.20 мск. От последствий коронавирусной инфекции в мире скончались 1,676 миллиона человек, выздоровели около 42,722 миллиона человек. Больше всего инфицированных выявлено в США, Индии и Бразилии.
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В Ухане опять танцуют в парках
Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.
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Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.
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Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.
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Будьте осторожны при употреблении!
Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.
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Без защитной маски только клоун
Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".
Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов